Borussia zmieniła decyzję! Transfer Polaka właśnie się posypał

Marcel Reguła nie trafi do Borussii Dortmund, ustaliły Meczyki.pl. Tomasz Włodarczyk przekazał, że przedstawiciel Bundesligi zdecydowali się na innego zawodnika.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Miał podpisać kontrakt z Borussią. W ostatniej chwili wszystko runęło

Marcel Reguła był bardzo blisko transferu do niemieckiej drużyny, ale ostatecznie nie założy koszulki Borussii Dortmund. Jak ustaliły Meczyki.pl, niemiecki klub wycofał się z pomysłu sprowadzenia młodzieżowego reprezentanta Polski i postawił na inne rozwiązanie.

Jeszcze wczoraj wszystko wskazywało na to, że 19-latek wkrótce rozpocznie nowy etap kariery. Zagłębie Lubin porozumiało się z Borussią w sprawie warunków transferu, a sam zawodnik uzgodnił z klubem z Dortmundu warunki indywidualnego kontraktu. Do finalizacji całej operacji potrzebna była już tylko decyzja niemieckiej ekipy. Ta jednak nie okazała się korzystna dla Reguły.

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Borussia musiała w ostatnich godzinach okna transferowego znaleźć zawodnika, który wzmocni ofensywę po poważnej kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Ostatecznie zdecydowano, że nie będzie nim piłkarz Miedziowych. Niemcy skierowali uwagę w stronę Premier League.

Nowym wyborem Borussii został Ethan Nwaneri z Arsenalu. Informację o porozumieniu w sprawie Anglika przekazał Fabrizio Romano. 18-letni zawodnik ma przenieść się do Dortmundu na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Tym samym transfer Reguły upadł na ostatniej prostej, mimo że jeszcze kilkanaście godzin wcześniej wszystko zmierzało w kierunku jego finalizacji. Dla młodego Polaka oznacza to pozostanie w Zagłębiu.

Borussia ma oficjalnie potwierdzić swój wybór w najbliższym czasie. Presja jest ogromna, ponieważ niemieckie okno transferowe zamyka się dzisiaj o godzinie 20:00.