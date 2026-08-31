AC Milan odbił się od ściany. Real Madryt nie odda swojej perełki

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milan naciskał na transfer Endricka. Real podjął decyzję

Real Madryt zamknął drzwi przed AC Milanem. Włoski gigant próbował wykorzystać ostatnie dni okna transferowego, aby sprowadzić Endricka na zasadzie wypożyczenia, jednak Królewscy nie są zainteresowani oddaniem młodego napastnika. O sprawie wieści przekazał serwis CalcioMercato.com.

Jak wynika z informacji włoskiego portalu, w sprawę osobiście zaangażował się właściciel Milanu Gerry Cardinale. Miał poprosić Jorge Mendesa o podjęcie bezpośrednich rozmów z Florentino Perezem. Plan Rossonerich był ambitny, a sam Reben Amorim wysoko ceni umiejętności brazylijskiego napastnika.

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Real miał jednak jasno zakomunikować swoje stanowisko. Transfer Endricka tego lata nie wchodzi w grę. Co ważne, również sam zawodnik nie naciska na zmianę otoczenia, mimo że rywalizacja o miejsce w składzie Królewskich pozostaje niezwykle wymagająca.

20-latek ma wierzyć, że jego sytuacja będzie stopniowo się poprawiała. Perspektywa występów w Lidze Mistrzów oraz dalszej pracy pod wodzą Jose Mourinho ma przekonywać go do pozostania w Madrycie. Klub również widzi dla piłkarza miejsce w swoim projekcie.

Milan nie zamierza jednak całkowicie zamykać tego tematu. Według wieści CalcioMercato.com ekipa z Mediolanu zna dokładne warunki ewentualnego transferu i może wrócić do rozmów już przy okazji styczniowej sesji transferowej.