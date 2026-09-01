Szulczek tylko w roli strażaka. Oni mogą przejąć Raków

Raków Częstochowa wybrał trenera, ale tylko tymczasowego. Został nim Dawid Szulczek. Według polskich dziennikarzy na stałe do stanowiska szkoleniowca przymierzani są Goncalo Feio oraz Pavol Stano.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Feio i Stano w gronie kandydatów na trenera Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa ma nowego trenera, ale na razie tylko na okres przejściowy. We wtorek (1 września) klub oficjalnie ogłosił, że obowiązki pierwszego szkoleniowca przejął Dawid Szulczek, czyli dotychczasowy asystent Łukasza Tomczyka oraz Dawida Kroczka. Na pewno poprowadzi drużynę w czwartkowym meczu z Górnikiem Zabrze w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W międzyczasie trwają poszukiwania docelowego trenera.

Faworytów na ten moment wydaje się dwóch. Mateusz Borek w mediach społecznościowych udostępnił wymowny wpis, w którym zasugerował, że nowym szkoleniowcem zostanie Goncalo Feio lub Dawid Szwarga. Z kolei Kacper Tomczyk zasugerował, że w grę wchodzi jeszcze Pavol Stano.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jeśli chodzi o kandydaturę Stano, wydaje się, że trudno będzie go wyciągnąć z obecnego zespołu. Mateusz Borek z Kanału Sportowego dodał, że Słowak ma ważny kontrakt z MSK Żyliną jeszcze przez dwa lata, więc trzeba byłoby go wykupić.

W przypadku Feio i Szwargi sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Portugalczyk jest obecnie bez pracy po rozstaniu z Tondelą, która spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. Natomiast Szwarga pracuje obecnie w GKS-ie Katowice, gdzie jest członkiem sztabu szkoleniowego Rafała Góraka. Warto dodać, że 35-latek w przeszłości prowadził już Raków w latach 2023-2024, a także był asystentem Marka Papszuna w latach 2021-2023 oraz od lipca do grudnia 2024 roku.