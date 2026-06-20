Mourinho marzy o tym transferze. Real celuje naprawdę wysoko

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Królewscy chcą defensywnego lidera. To nazwisko elektryzuje kibiców

Real Madryt wciąż analizuje możliwości wzmacniania formacji defensywnej, mimo że klub ma już za sobą ważne ruchy kadrowe. Jak informuje hiszpański dziennik „AS”, trener Jose Mourinho szczególnie wysoko ceni Rubena Diasa i właśnie portugalskiego stopera Manchesteru City widzi jako idealnego kandydata do wzmocnienia linii obrony Królewskich.

Według źródła nazwisko reprezentanta Portugalii pojawiało się w gabinetach klubu z Estadio Santiago Bernabeu jeszcze przed finalizacją transferu Ibrahimy Konate. Aktualny szkoleniowiec Los Blancos miał być zwolennikiem sprowadzenia do Madrytu zawodnika, który od kilku lat należy do grona najlepszych środkowych obrońców w Europie.

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Problem polega jednak na tym, że realizacja takiego transferu wydaje się obecnie niezwykle trudna. Jak podaje „AS”, Manchester City nie zamierza rozstawać się z jednym ze swoich liderów i nie bierze pod uwagę sprzedaży piłkarza, który odgrywa kluczową rolę w defensywie zespołu.

Ruben Dias pozostaje jednym z filarów drużyny z Etihad Stadium. W zakończonym sezonie wystąpił w 33 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i zdobył dwie bramki. Jego kontrakt obowiązuje aż do lata 2029 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję negocjacyjną angielskiego klubu.

Wartość rynkowa portugalskiego stopera wynosi obecnie 55 milionów euro. Nawet jeśli transfer wydaje się dzisiaj mało realny, samo zainteresowanie ze strony Los Blancos pokazuje, jakiego profilu zawodników Mourinho poszukuje do budowy defensywy mającej walczyć o najważniejsze trofea w Hiszpanii i Europie.