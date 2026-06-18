Real Madryt znów zagrał po swojemu. Ten transfer może zmienić defensywę

Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołącza do klubu na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik podpisał kontrakt do 2030 roku, podało biuro prasowe Los Blancos.

fot. Dpa picture Alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ibrahima Konate został nowym zawodnikiem Realu Madryt

Real Madryt potwierdził jeden z najgłośniejszych ruchów na rynku transferowym, finalizując pozyskanie Ibrahimy Konate. Francuski obrońca, dotychczas związany z Liverpoolem, przenosi się do stolicy Hiszpanii na zasadzie wolnego transferu. Piłkarz związał się z klubem umową obowiązującą do końca czerwca 2030 roku.

Informacja została przekazana przez biuro prasowe Los Blancos. W komunikacie dano do zrozumienia, że transfer jest elementem długofalowej strategii budowania defensywy na kolejne sezony. Tak naprawdę w Madrycie od dawna szukano wzmocnienia środka obrony, a Konate miał być jednym z priorytetów dla zarządu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Warto przypomnieć, że francuski defensor był już wcześniej łączony z przenosinami do Realu. Co więcej, jego nazwisko pojawiało się w kontekście obietnic wyborczych Florentino Pereza, który niedawno został ponownie wybrany na stanowisko prezesa klubu.

Konate, będący obecnie ważnym ogniwem reprezentacji Francji na Mistrzostwach Świata 2026, uchodzi za jednego z najbardziej dynamicznych i fizycznie dominujących środkowych obrońców swojego pokolenia. Jego styl gry ma idealnie wpisywać się w wymagania stawiane przez sztab szkoleniowy Realu.

Transfer Konate ma również wymiar symboliczny. Real sięga po zawodnika w najlepszym wieku sportowym. Pozyskał go bez opłaty transferowej. To w realiach współczesnego rynku stanowi ogromną wartość dodaną dla projektu sportowego klubu.