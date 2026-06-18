Real Madryt znów zagrał po swojemu. Ten transfer może zmienić defensywę

12:28, 18. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Real Madryt

Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołącza do klubu na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik podpisał kontrakt do 2030 roku, podało biuro prasowe Los Blancos.

Jose Mourinho
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fot. Dpa picture Alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ibrahima Konate został nowym zawodnikiem Realu Madryt

Real Madryt potwierdził jeden z najgłośniejszych ruchów na rynku transferowym, finalizując pozyskanie Ibrahimy Konate. Francuski obrońca, dotychczas związany z Liverpoolem, przenosi się do stolicy Hiszpanii na zasadzie wolnego transferu. Piłkarz związał się z klubem umową obowiązującą do końca czerwca 2030 roku.

Informacja została przekazana przez biuro prasowe Los Blancos. W komunikacie dano do zrozumienia, że transfer jest elementem długofalowej strategii budowania defensywy na kolejne sezony. Tak naprawdę w Madrycie od dawna szukano wzmocnienia środka obrony, a Konate miał być jednym z priorytetów dla zarządu.

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Warto przypomnieć, że francuski defensor był już wcześniej łączony z przenosinami do Realu. Co więcej, jego nazwisko pojawiało się w kontekście obietnic wyborczych Florentino Pereza, który niedawno został ponownie wybrany na stanowisko prezesa klubu.

Konate, będący obecnie ważnym ogniwem reprezentacji Francji na Mistrzostwach Świata 2026, uchodzi za jednego z najbardziej dynamicznych i fizycznie dominujących środkowych obrońców swojego pokolenia. Jego styl gry ma idealnie wpisywać się w wymagania stawiane przez sztab szkoleniowy Realu.

Transfer Konate ma również wymiar symboliczny. Real sięga po zawodnika w najlepszym wieku sportowym. Pozyskał go bez opłaty transferowej. To w realiach współczesnego rynku stanowi ogromną wartość dodaną dla projektu sportowego klubu.

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