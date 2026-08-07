Liverpool szykuje transfer. Wraca temat gwiazdy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Ousmane Diomande ponownie połączony z Liverpoolem

Liverpool może wykorzystać niepowodzenie negocjacji pomiędzy Nottingham Forest a Sportingiem Lizbona i ponownie włączyć się do walki o Ousmane’a Diomande. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej od dłuższego czasu znajduje się na radarze The Reds, którzy tego lata chcą wzmocnić środek obrony.

Według Sebastiana Vidala, 22-letni środkowy obrońca jest wyceniany przez portugalskiego giganta na 40 milionów euro. Latem angielski klub planuje ruszyć po Iworyjczyka. Profil Diomande może pasować do zespołu Andoniego Iraoli. Z Anfield pożegnał się z Ibrahimą Konate, który odszedł na zasadzie wolnego transferu do Realu Madryt.

Największymi atutami stopera są siła fizyczna, szybkość oraz bardzo dobre wyprowadzanie piłki. Działacze Liverpoolu obserwują zawodnika już od dłuższego czasu, a obecna sytuacja może być idealną okazją, aby wrócić do rozmów.

Liverpool pourrait profiter de l’échec des négociations entre Nottingham Forest et le Sporting pour Ousmane Diomande. Le défenseur ivoirien de 22 ans, estimé autour de 40 M€, reste disponible et figure depuis longtemps sur les radars des Reds, qui cherchent à renforcer leur… — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) August 7, 2026

Wzmocnienie środka obrony jest dla Liverpoolu jednym z najważniejszych celów. Virgil van Dijk wciąż pozostaje liderem defensywy i jednym z najlepszych zawodników zespołu, ale Holender zbliża się do końcowego etapu swojej kariery. Przy bardzo intensywnym terminarzu Premier League oraz europejskich pucharów trudno wyobrazić sobie, by 35-letni obrońca był w stanie rozgrywać pełne 90 minut w każdym spotkaniu sezonu. Dlatego Iraola potrzebuje młodszego zawodnika, który w przyszłości mógłby przejąć rolę lidera defensywy.