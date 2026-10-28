Liverpool podjął decyzję ws. przyszłości Mac Allistera. Szok!

Liverpool zamierza przebudować środek pola w 2027 roku. W związku z tym Alexis Mac Allister dostał zielone światło na znalezienie nowego klubu. Jak podaje Sky Sports, pomocnik niebawem pożegna się z The Reds.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Mac Allister na wylocie z Liverpoolu

Liverpool po zakończeniu poprzedniego sezonu postanowił zmienić trenera. Słabe wyniki kosztowały posadę Arne Slota, którego zastąpił Andoni Iraola. Wraz z zatrudnieniem nowego menedżera w klubie nastąpiło kilka zmian w kadrze pierwszego zespołu. The Reds ponownie nie oszczędzali na transferach, wydając na wzmocnienia ponad 260 milionów euro. Latem przyszłego roku mają kontynuować przebudowę składu.

Na dużych zmianach ucierpi m.in. Alexis Mac Allister. Argentyńczyk od dawna jest łączony z odejściem, ale do tej pory były to tylko plotki transferowe. Tym razem wygląda na to, że jest coś na rzeczy. Według informacji Sky Sports już w zimę mistrz świata ma pożegnać się z Liverpoolem.

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Źródło przekonuje, że otoczenie piłkarza dostało zielone światło na znalezienie zawodnikowi nowego klubu. Nikt nie wiąże przyszłości z 27-latkiem, który stał się zbędny. Po zakończeniu sezonu jego miejsce mają znaleźć nowi pomocnicy, których The Reds zamierzają sprowadzić. Pracę nad poszukiwaniem nowego zespołu trwają od jakiegoś czasu. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to przeprowadzka do Włoch lub Hiszpanii.

Mac Allister trafił do Liverpoolu latem 2023 roku z Brighton za 42 mln euro. Łącznie rozegrał w klubie 162 spotkania, w których strzelił 23 gole i zaliczył 21 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Jest wyceniany na 70 mln euro.