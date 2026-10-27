Real Madryt liczy na dwa duże transfery. Na stole 250 mln euro

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Saka i Cherki pod lupą Realu Madryt

Real Madryt przeprowadził pierwszą część rewolucji w kadrze pierwszego zespołu. Kolejne zmiany spodziewane są latem przyszłego roku. Plany są ambitne, ponieważ mowa o co najmniej kilku wzmocnieniach na takie pozycje jak środkowy obrońca, środkowy pomocnik czy skrzydłowy. Z doniesień serwisu Fussball News wynika, że na listę życzeń trafiło dwóch nowych zawodników, którzy do tej pory nie byli łączeni z Los Blancos.

Piłkarzami, którzy znaleźli się pod obserwacją są Bukayo Saka i Rayan Cherki. Nie będzie jednak łatwo ich sprowadzić, ponieważ łączny koszt transakcji wyniósłby ok. 250 milionów euro. Za Anglika trzeba byłoby zapłacić 150-160 mln euro, zaś Francuz miałby kosztować 100 mln euro.

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Saka to gwiazda Arsenalu. Ma dopiero 25 lat, więc najlepsze lata kariery wciąż są przed nim. Wychowanek Kanonierów ma na swoim koncie 323 mecze na najwyższym poziomie, w których strzelił 85 goli i zanotował 82 asysty. Cherki jest dwa lata młodszy od Anglika i również gra w Premier League. Latem tamtego roku trafił do Man City, gdzie stał się pierwszoplanową postacią. W poprzednim sezonie strzelił 10 goli i zaliczył 15 asyst w 52 meczach.

Warto dodać, że w minione lato Real Madryt zainwestował w nowych zawodników ponad 200 milionów euro. Drugie tyle jednak zarobił na sprzedaży zawodników z akademii oraz procentów od transferów piłkarzy, którzy od dawna nie grali w klubie.