Venezia – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (28.10.2026)

Venezia – Inter: gdzie oglądać?
Venezia to jeden z trzech beniaminków tegorocznego sezonu Serie A. Na ten moment podopieczni Davide Nicoli są najsłabszą drużyną w lidze. Po 8. kolejkach zajmują ostatnie 20. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie trzech punktów. W środę przed własną publicznością zmierzą się z obrońcą tytułu, a jednocześnie liderem ligowej tabeli Interem Mediolan. Faworytem spotkania bez wątpienia będzie drużyna gości.
Mediolańczycy są w świetnej formie. W ostatnich pięciu meczach odnieśli aż cztery zwycięstwa, przegrywając jedynie z Club Brugge w Lidze Mistrzów (3:4). Z kolei Venezia ma na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo z Napoli i cztery porażki w pozostałych spotkaniach.
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Venezia – Inter: transmisja TV
Mecz Venezia – Inter Mediolan zostanie rozegrany w środę, 28 października 2026 roku o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2.
Venezia – Inter: transmisja online
Wszystkie mecze Serie A w tym starcie Venezia – Inter można oglądać w internecie. Dostęp do transmisji na żywo gwarantuje Superbet TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL.
Transmisja meczu Venezia – Inter będzie dostępna w TV na kanale Eleven Sports 2 oraz w internecie dzięki usłudze Superbet TV.
Mecz Venezia – Inter Mediolan odbędzie się w środę (28 października) o godzinie 18:30 na Stadio Pierluigi Penzo.
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