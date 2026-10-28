Bruno Fernandes zmieni klub?! Jest celem włoskiego giganta

Bruno Fernandes w trakcie zimowego okna transferowego może opuścić Manchester United. Jego relacje z obecnym trenerem nie są najlepsze. Calciomercato informuje, że o ściągnięciu piłkarza myśli AC Milan.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Amorim chce Bruno Fernandesa w Milanie

Bruno Fernandes jest coraz bliżej podjęcia decyzji o odejściu z Man United. Aktualna sytuacja Czerwonych Diabłów jest daleka od oczekiwań. Na dodatek bezpośrednio po przegranym meczu w Lidze Mistrzów kapitan zespołu publicznie skrytykował taktykę Michaela Carricka. W efekcie można się domyślać, że został ukarany przez szkoleniowca, ponieważ następne starcie z Bournemouth przesiedział na ławce rezerwowych.

Relacje obu panów są napięte, co może tylko przyśpieszyć temat odejścia. Na dodatek nie wygląda na to, żeby 20-krotni mistrzowie Anglii zwolnili 45-latka. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie zarządu, na którym podjęto decyzję, że Carrick pozostanie na stanowisku.

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Przyszłość portugalskiego pomocnika to duży znak zapytania. Wpływa na to również kwestia kontraktu, który wygasa z końcem sezonie. Akurat w tym przypadku Man United może go w każdej chwili automatycznie przedłużyć o kolejny rok. Zabezpieczą się wtedy na wypadek odejścia za darmo.

Gdzie mógłby trafić Bruno Fernandes, jeśli poprosi o odejście? Zgodnie z informacjami serwisu Calciomercato wśród zainteresowanych wymienia się AC Milan. Doświadczonego pomocnika w swoim zespole chciałby mieć Ruben Amorim, a więc były szkoleniowiec Czerwonych Diabłów. Problem w tym, że pensja zawodnika znacząco przekracza możliwości finansowe Mediolańczyków. Bruno zarabia 10,2 mln euro rocznie, a trzeba pamiętać, że jest to kwota netto. Bez zrezygnowania z części wynagrodzenia taki transfer będzie niemożliwy.