Haaland wybiera nowy klub. Dwie potęgi czekają na decyzję

19:06, 27. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Matteo Moretto

Erling Haaland jest przekonany, że pewnego dnia zagra w La Liga. Według Matteo Moretto napastnik marzy o transferze do ligi hiszpańskiej. Nie wie jednak, czy wybrać Real Madryt, czy FC Barcelonę.

Erling Haaland
Obserwuj nas w
fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real albo Barcelona – Haaland nie potrafi zdecydować

Erling Haaland od lipca 2022 roku jest związany z Manchesterem City. Z nim w składzie Obywatele sięgnęli po upragniony triumf w Lidze Mistrzów. Norweg stał się absolutną gwiazdą zespołu. Bez niego trudno wyobrazić sobie zespół z Etihad Stadium. Łącznie strzelił aż 175 bramek w 209 meczach. Nie wiadomo jednak, jaka przyszłość czeka napastnika. Nad klubem wisi widmo ujemnych punktów, które mają spowodować spadek do Championship.

Gdyby doszło do tego, że Man City nie zagra w przyszłym sezonie w Premier League, transfer Haalanda byłby oczywistym następstwem takiego przebiegu wydarzeń. Nie jest tajemnicą, że do walki o jednego z najlepszych piłkarzy na świecie włączyłyby się najlepsze kluby w Europie.

Odbierz FREEBET 20 PLN w aplikacji Superbet. Zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Faworytami pozostają jednak przedstawiciele La Liga. Z informacji Matteo Moretto wynika, że liga hiszpańska to wymarzony kierunek transferu dla piłkarza, jeśli kiedyś miałby odejść z obecnego klubu. Można się domyślić, że w grę wchodzą dwie drużyny: Real Madryt i FC Barcelona.

Haaland, który jest przekonany, że pewnego dnia zagra w Hiszpanii, nie wybrał jeszcze konkretnie następnego pracodawcy. Wciąż waha się pomiędzy Los Blancos, a Blaugraną. Z finansowego punktu widzenia wydaje się, że większe szanse na spektakularny transfer miałaby drużyna z Madrytu.

Przyszłość 26-latka zależy jednak od decyzji komisji ligi, która nie poinformowała jeszcze dokładnie o karze dla Man City. W tym sezonie Haaland ma na swoim koncie 13 bramek w 10 meczach. Najbliższe spotkanie z Brighton opuści, ponieważ Enzo Maresca dał mu trzy dni wolnego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości