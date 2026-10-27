Barcelona podjęła decyzję. Ważne wieści ws. Ewy Pajor

Ewa Pajor ma kontrakt z FC Barceloną tylko do końca czerwca przyszłego roku. Według dziennika Sport zatrzymanie reprezentantki Polski to priorytet Katalończyków. 29-latka również chce zostać w klubie.

SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Ewa Pajor ma dostać nowy kontrakt w FC Barcelonie

Ewa Pajor to bez wątpienia najlepsza polska piłkarka w historii. Nie ulega również wątpliwości, że napastniczka FC Barcelony jest obecnie jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Świadczy o tym wysokie 2. miejsce, jakie zajęła w plebiscycie France Football. Złota Piłka dla 29-latki była dosłownie o krok. W głosowaniu przegrała jedynie z Alexią Putellas, z którą jeszcze do niedawna dzieliła szatnię w katalońskim klubie.

Na ten moment niepewna pozostaje przyszłość reprezentantki Polski. Jej obecny kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku. Na mocy trwającej od lipca 2024 roku umowy, Pajor zarabia rocznie ok. 500 tysięcy euro rocznie. W Blaugranie od razu stała się gwiazdą i kluczową piłkarką.

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Z Pajor w składzie Duma Katalonii sięgnęła po dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Królowej oraz triumf w Lidze Mistrzyń. Do każdego sukcesu Polka dołożyła ogromną cegiełkę, strzelając mnóstwo bramek. Nie dziwi więc, że Barcelona chce ją zatrzymać na dłużej. Zdaniem dziennika Sport przedłużenie kontraktu z 29-latką to obecnie jeden z priorytetów klubu. Otoczenia nie chce zmieniać także sama zawodniczka, która wiąże swoją przyszłość z Katalonią.

Praktycznie na pewno Pajor może oczekiwać dużej podwyżki nie tylko ze względu na sukcesy drużynowe, ale także indywidualne. Na pewno będzie dostawała również propozycje z innych klubów. Niemniej jednak to FC Barcelona ma być klubem, w którym Polka chce kontynuować karierę.