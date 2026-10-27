Carrick walczy o posadę w Man Utd. Pojawiły się nowe informacje

13:42, 27. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Daily Mail

Man Utd nie zamierza wykonywać nerwowych ruchów na ławce trenerskiej. Informacje na ten temat ujawniło "Daily Mail", przekonując, że Michael Carrick nie zostanie zwolniony.

Michael Carrick
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United wstrzymał się z decyzją

Man Utd wciąż czeka na wyraźny sygnał, że drużyna zmierza we właściwym kierunku. Ostatnie rozczarowujące rezultaty zwiększyły presję na sztab szkoleniowy, a frustracja kibiców ekipy z Old Trafford nie słabnie. Władze klubu nie chcą jednak podejmować pochopnych decyzji i zamierzają dać szkoleniowcowi możliwość poprawienia sytuacji.

Jak przekazał Chris Wheeler z „Daily Mail”, Michael Carrick oraz jego współpracownicy mają dostać czas, aby odwrócić niekorzystny trend. To istotna wiadomość dla trenera, którego przyszłość stała się przedmiotem dyskusji w obliczu problemów zespołu. Taka postawa kierownictwa sugeruje, że natychmiastowa zmiana na ławce nie jest obecnie priorytetem.

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Sam czas nie rozwiąże jednak problemów Manchesteru United. Carrick musi znaleźć sposób na poprawę gry, odzyskać stabilność drużyny i sprawić, aby wyniki zaczęły odpowiadać oczekiwaniom klubu. Na Old Trafford cierpliwość ma swoje granice, a kolejne niepowodzenia mogą ponownie uruchomić debatę o przyszłości szkoleniowca.

Na razie nie ma sygnału, że władze Man Utd przesądziły o rozstaniu z Carrickiem. Według wieści źródła trener wciąż ma możliwość przekonania do siebie decydentów. Najbliższe występy mogą zatem okazać się kluczowe nie tylko dla sytuacji zespołu w sezonie, ale również dla dalszej pracy obecnego sztabu. Ostatecznie to rezultaty i postęp na boisku będą miały największe znaczenie.

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