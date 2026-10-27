Carrick walczy o posadę w Man Utd. Pojawiły się nowe informacje

Man Utd nie zamierza wykonywać nerwowych ruchów na ławce trenerskiej. Informacje na ten temat ujawniło "Daily Mail", przekonując, że Michael Carrick nie zostanie zwolniony.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United wstrzymał się z decyzją

Man Utd wciąż czeka na wyraźny sygnał, że drużyna zmierza we właściwym kierunku. Ostatnie rozczarowujące rezultaty zwiększyły presję na sztab szkoleniowy, a frustracja kibiców ekipy z Old Trafford nie słabnie. Władze klubu nie chcą jednak podejmować pochopnych decyzji i zamierzają dać szkoleniowcowi możliwość poprawienia sytuacji.

Jak przekazał Chris Wheeler z „Daily Mail”, Michael Carrick oraz jego współpracownicy mają dostać czas, aby odwrócić niekorzystny trend. To istotna wiadomość dla trenera, którego przyszłość stała się przedmiotem dyskusji w obliczu problemów zespołu. Taka postawa kierownictwa sugeruje, że natychmiastowa zmiana na ławce nie jest obecnie priorytetem.

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Sam czas nie rozwiąże jednak problemów Manchesteru United. Carrick musi znaleźć sposób na poprawę gry, odzyskać stabilność drużyny i sprawić, aby wyniki zaczęły odpowiadać oczekiwaniom klubu. Na Old Trafford cierpliwość ma swoje granice, a kolejne niepowodzenia mogą ponownie uruchomić debatę o przyszłości szkoleniowca.

Na razie nie ma sygnału, że władze Man Utd przesądziły o rozstaniu z Carrickiem. Według wieści źródła trener wciąż ma możliwość przekonania do siebie decydentów. Najbliższe występy mogą zatem okazać się kluczowe nie tylko dla sytuacji zespołu w sezonie, ale również dla dalszej pracy obecnego sztabu. Ostatecznie to rezultaty i postęp na boisku będą miały największe znaczenie.