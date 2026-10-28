Cracovia szuka trenera. Kandydat z Bundesligi

Cracovia, choć nie zwolniła jeszcze Bartosza Grzelaka, rozgląda się za nowym trenerem. Z doniesień serwisu Piłka Nożna wynika, że krakowski klub kontaktował się z Eugenem Polanskim. Były reprezentant Polski prowadził ostatnio drużynę w Bundeslidze.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Z Bundesligi do Ekstraklasy? Polanski na radarze Cracovii

Cracovia nie zaliczy obecnego sezonu do udanych. Po 12. kolejkach ich pozycja w tabeli to dopiero 12. miejsce. Nad strefą spadkową mają tylko cztery punkty przewagi. Ze względu na słabe wyniki niepewna stała się przyszłość Bartosza Grzelaka. Niewykluczone, że niebawem przy Kałuży dojdzie do zmiany szkoleniowca. W mediach padło już nawet nazwisko jednego z kandydatów. Pod uwagę ma być brany Jacek Zieliński.

To jednak tylko jeden z potencjalnych następców Grzelaka. Z doniesień serwisu Piłka Nożna wynika, że w ostatnim czasie Cracovia kontaktowała się z Eugenem Polanskim. To były reprezentant Polski, który ma na swoim koncie pracę w TOP 5 lidze w Europie. Do niedawna prowadził Borussię M’Gladbach,

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Polanski był związany z Borussią M’Gladbach od 2019 roku, gdy rozpoczął samodzielną karierę trenerską od prowadzenia drużyn młodzieżowych. We wrześniu 2025 roku tymczasowo przejął stery w klubie, ale jego wyniki były na tyle dobre, że zaproponowano mu stały kontrakt. W połowie września został jednak zwolniony i do dziś pozostaje bez pracy. Łącznie prowadził „Źrebaków” w 37 meczach, a jego bilans to 11 zwycięstw, 10 remisów i 16 porażek.

Przed przerwą na reprezentację Cracovia rozegra jeszcze dwa mecze. W najbliższy weekend zmierza się z Motorem Lublin, a tydzień później zagrają derbowe starcie z Wisłą Kraków. Następnie do rywalizacji o ligowe punkty wrócą 21 listopada.