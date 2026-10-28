AC Milan - Bologna, czyli mecz dziewiątej kolejki Serie A. Sprawdź, gdzie oglądać spotkanie, w telewizji oraz online. Początek rywalizacji na San Siro o godzinie 18:30.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

AC Milan – Bologna: gdzie oglądać za darmo?

AC Milan wraca na San Siro po serii spotkań rozgrywanych na wyjazdach. Zespół prowadzony przez Rubena Amorima wygrał dwa ostatnie mecze ligowe i chce kontynuować dobrą passę. Bologna przyjeżdża do Mediolanu z zamiarem sprawienia niespodzianki. Ekipa Raffaele Palladino poprawiła wyniki po zmianie szkoleniowca i będzie chciała potwierdzić, że potrafi skutecznie rywalizować także z czołowymi drużynami ligi.

AC Milan pokonał ostatnio Udinese 2:0, a wcześniej wygrał z Atalantą 3:2. W europejskich rozgrywkach przydarzyła mu się jednak porażka 0:3 z Bournemouth. Bologna odpowiedziała na przegraną 1:3 z Interem, wygrywając na wyjeździe z Cagliari 2:0. Przed środowym spotkaniem gospodarze będą faworytem, ale forma gości sprawia, że nie można z góry przesądzać o wyniku.

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Jak włączyć transmisję meczu AC Milan – Bologna?

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Po spełnieniu powyższych warunków dostęp do transmisji meczu AC Milan – Bologna zostanie odblokowany. Dostęp uzyskasz na urządzeniach mobilnych oraz komputerach.

AC Milan – Bologna: transmisja TV

Mecz dziewiątej kolejki Serie A będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. To tam kibice zobaczą rywalizację na San Siro. Rywalizację skomentują Eryk Szpruch i Dominik Guziak.

AC Milan – Bologna: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić również przez internet, za pośrednictwem platform udostępniających stację Eleven Sports 1. Transmisję wskazuje także serwis Superbet TV, zgodnie z zasadami dostępu obowiązującymi u poszczególnych operatorów. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL.

Gdzie oglądać mecz AC Milan – Bologna? Transmisja ze spotkania AC Milan – Bologna będzie dostępna w TV na antenie Eleven Sports 1 oraz w internecie dzięki usłudze Superbet TV. Kiedy odbędzie się mecz AC Milan – Bologna? Spotkanie AC Milan – Bologna odbędzie się w środę (28 października) o godzinie 18:30 na Stadio San Siro.

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