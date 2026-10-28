Man United stanął za Carrickiem. Trzy powody, przez które nie został zwolniony

Michael Carrick wciąż może liczyć na pracę w roli trenera Man United. Podczas ostatniego spotkania zdecydowano, że Anglik nie zostanie zwolniony. The Athletic wymienia trzy powody takiej decyzji.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick nie został zwolniony przez trzy powody

Manchester United notuje jeden z najgorszych początków sezonu w historii występów w Premier League. Kibice mogą czuć pewnego rodzaju deja vu, ponieważ sytuacja wygląda prawie identycznie jak równo dwanaście miesięcy temu. Z tą różnicą, że obecny szkoleniowiec, a więc Michael Carrick wciąż nie został zwolniony. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie zarządu, ale decyzja była taka, że 45-latek pozostanie na stanowisku szkoleniowca.

The Athletic informuje, że decyzja o pozostawieniu Carricka w roli trenera została podjęta z trzech różnych powodów. Chodzi o finanse, brak porozumienia ws. następcy oraz przerwę reprezentacyjną. O szczegółach poinformował Laurie Whitwell, dziennikarz dobrze poinformowany w sprawach klubu.

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Pierwszy i najważniejszy powód to kwestia finansowa. Carrick i jego sztab w przypadku zwolnienia musieliby otrzymać rekompensaty, a nowy trener oraz sztab również pochłonęliby sporą kwotę, na co obecnie Man United nie może sobie pozwolić. Kolejna kwestia to brak porozumienia, jeśli chodzi o wybór nowego szkoleniowca. W grę wchodzi kilku kandydatów i brakuje konsensusu ws. wyboru najlepszego z nich.

Ostatni powód to zbliżająca się przerwa na kadrę. Niewykluczone, że zarząd chce przeciągnąć zwolnienie Carricka do tego momentu, aby nowy szkoleniowiec miał więcej czasu na spokojną pracę z zespołem. Czerwone Diabły na ten moment mają punkt przewagi nad strefą spadkową.