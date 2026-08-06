Liverpool może przeprowadzić hitowy transfer wewnątrz Premier League. Trop The Reds prowadzi do Tottenhamu Hotspur. Na ich radarze znalazł się Djed Spence - przekazuje "Anfield Sector".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Djed Spence łączony z Liverpoolem

Liverpool rozpoczął poszukiwania kolejnego wzmocnienia defensywy. Jak informuje portal „Anfield Sector”, w kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Djed Spence, który na co dzień reprezentuje barwy Tottenhamu Hotspur. Angielski obrońca ma być jedną z opcji rozważanych przez władze klubu z Anfield Road podczas trwającego letniego okienka transferowego.

Według przekazanych informacji, sam Djed Spence jest otwarty na przenosiny do Liverpoolu. Na ten moment nie zapadły jednak żadne ostateczne decyzje, ponieważ The Reds analizują również innych kandydatów do wzmocnienia linii obrony. Rozmowy między stronami nie są jeszcze na zaawansowanym etapie.

Mimo to, Liverpool uważnie monitoruje rozwój sytuacji i nie wyklucza złożenia oferty za piłkarza Tottenhamu. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Djeda Spence’a rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach, gdy angielski gigant podejmie ostateczną decyzję dotyczącą obsady prawej strony defensywy.

Djed Spence znacząco zwiększył swoją wartość po znakomitych występach na mistrzostwach świata w 2026 roku. Angielski defensor należał do wyróżniających się zawodników turnieju, czym zwrócił na siebie uwagę wielu czołowych klubów. To właśnie udany mundial sprawił, że jego nazwisko ponownie zaczęło pojawiać się w kontekście największych transferów tego lata.