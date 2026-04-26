Porto pędzi po mistrzostwo! Pietuszewski wywalczył rzut karny [WIDEO]

20:56, 26. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
FC Porto zrobiło kolejny krok w stronę mistrzostwa Portugalii. W niedzielę pokonali na wyjeździe Estrelę (2:1). Oskar Pietuszewski wywalczył rzut karny, którego na bramkę zamienił Deniz Gul.

FC Porto jest o krok od mistrzostwa Portugalii. Ostatni raz tytuł mogli świętować w sezonie 2021/2022. Teraz od bycia najlepszą drużyną w kraju dzielą ich zaledwie trzy mecze. W niedzielę pokonali Estrelę Amadora w 31. kolejce (2:1). Udział przy pierwszym golu miał Oskar Pietuszewski. Całe spotkanie oprócz nastolatka rozegrał Jan Bednarek. Jakub Kiwior zszedł z murawy w 84. minucie.

Pietuszewski już w 17. minucie popisał się efektowną akcją. Reprezentant Polski miał sporo wolnego miejsca na lewej stronie i zdecydował się na wbiegnięcie z piłką w pole karne. Minął dwóch rywali, ale trzeci zatrzymał go faulem, a sędzia wskazał na wapno. Jedenastkę wykorzystał Deniz Gul, dla którego było to pierwsze trafienie w lidze od 27 października 2025 roku.

Dwadzieścia minut później Gul podwyższył wynik spotkania. Tym razem zdobył bramkę z gry po asyście Alberto Costy. Porto nie zachowało jednak czystego konta. W 79. minucie kontaktowego gola strzelili gospodarze, a konkretnie Jovane.

Komplet punktów zapewnił im przewagę siedmiu oczek nad drugą w tabeli Benfiką. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki. Za tydzień podopieczni Francesco Farioliego zmierzą się na Estadio do Dragao z Alvercą. Potem zagrają z AFS i Santa Clara.

Estrela 1:2 FC Porto (79′ Jovane – 17′, 37′ Gul)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości