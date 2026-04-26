Górnik może sięgnąć po nowego bramkarza. Prosto ze Słowacji

15:41, 26. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Szymon Janczyk, Weszło

Górnik Zabrze latem będzie szukać wzmocnień. Jednym z nich jest nowy bramkarz. Według informacji Szymona Janczyka z "Weszło", na radarze klubu jest niejaki Matej Juricka z FK Zeleziarne Podbrezova.

Michal Gasparik
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Słowacki bramkarz na radarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w tym sezonie radzi sobie bardzo, ale to bardzo dobrze. Właściwie mało kto spodziewał się tak dobrych rezultatów Trójkolorowych przed startem tego sezonu. Obecnie bowiem zajmują oni 2. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i wszystko wskazuje na to, że do końca sezonu walczyć będą o mistrzostwo Polski. Gdyby to się udało, z pewnością byłby to największy sukces klubu w ostatnich kilkunastu latach.

Niemniej nawet bez wygrania ligi, Górnik najpewniej zagra w europejskich pucharach. A to oznacza konieczność wzmocnień, szczególnie, że niepewna jest przyszłość kilku graczy. Jedną z wątpliwych pozycji jest obsada bramki. Marcel Łubik, któremu zdarzają się błędy, latem mógłby odejść z klubu. Dlatego też na celowniku Zabrzan jest nowy golkiper. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, chodzi o niejakiego Mateja Juricka z FK Zeleziarne Podbrezova. To 20-letni Słowak, który mierzy ponad dwa metry.

Jakiś czas temu media informowały, że na radarze Górnika jest także Aleksander Bobek z ŁKS-u Łódź. Matej Juricka wydaje się jednak równie ciekawą opcją. W tym sezonie w 22 meczach zachował siedem razy czyste konto. Gracz z rocznika 2005 wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 275 tysięcy euro.

