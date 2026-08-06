Legia Warszawa szykuje rozstanie? Papszun zabrał głos

15:29, 6. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa nie zamknęła jeszcze składu na ten sezon. Stołeczny klub może dokonać jeszcze transfery wychodzące. Marek Papszun potwierdził, że niepewną przyszłość w drużynie ma Samuel Kovacik.

Marek Papszun
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun zdradza. Samuel Kovacik może opuścić Legię Warszawa

Legia Warszawa ma ogromne ambicje związane z tym sezonem. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna nie chce powtórki z zeszłej kampanii i zamierza walczyć o największe cele. Stołeczny klub aktywnie pracował podczas letniego okienka. Ich kadra wciąż jeszcze nie jest zamknięta, co potwierdził sam szkoleniowiec Wojskowych.

Marek Papszun został zapytany przez dziennikarzy o przyszłość Samuela Kovacika. Szkoleniowiec Legii Warszawa przyznał, że ewentualne odejście młodego zawodnika jest jednym z rozważanych scenariuszy. Wszystko będzie jednak zależało od dalszego przebiegu letniego okienka transferowego oraz od tego, co okaże się najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju piłkarza.

Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć. Z perspektywy rozwoju Samuela Kovacika oczywiście należy taką możliwość rozważyć. Pewnie przyjdzie moment, kiedy pochylimy się nad tym tematem. Tak jak powiedziałem, analizujemy różne opcje i ta również jest brana pod uwagę. Zobaczymy, jak dalej potoczy się nasza sytuacja transferowa – powiedział Marek Papszun cytowany przez portal Legia.net.

Samuel Kovacik jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem. Pomocnik jednak wciąż ma trudności z przebiciem się do pierwszego zespołu Legii Warszawa. Nic więc dziwnego, że mówi się o Słowaku w kontekście transferu.

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