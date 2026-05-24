Lech Poznań z konkretną strategią. Rutkowski mówi o transferach

Lech Poznań obronił tytuł mistrzowski i w kolejnym sezonie powalczy o awans do Ligi Mistrzów. Piotr Rutkowski zdradził plan klubu na letnie okienko. Kibice nie powinni spodziewać się wielu transferów.

Lech nie będzie szalał. Musi się wzmocnić

Lech Poznań obronił mistrzowski tytuł, co jest olbrzymim sukcesem i potwierdzeniem, że opłaca się tworzyć ambitny, długofalowy projekt. Teraz przed ekipą Nielsa Frederiksena walka o awans do Ligi Mistrzów. W klubie apetyty są spore, podobnie jak wiara, że tym razem uda się zapewnić występy przynajmniej w rozgrywkach Ligi Europy.

Obecny sezon pokazał, że Lech dysponuje najmocniejszą, najbardziej wyrównaną kadrą w całej Ekstraklasie. Nie będzie więc letniej rewolucji, a zamiast tego postawi się na rozwój. Oczywiście wzmocnień nie zabraknie, natomiast kibice nie powinni spodziewać się wielu ruchów transferowych.

– Czy będzie dużo transferów? Nie będzie dużo, jeśli chodzi o liczbę, nie należy spodziewać się rewolucji, ale na pewno zrobimy korekty, będzie trzeba doinwestować i rozwijać zespół dalej – poinformował prezes Kolejorza na antenie CANAL+ Sport. Przyznał też, że obecnie trudno przesądzać o losach Luisa Palmy. Prace nad jego transferem definitywnym wciąż trwają.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość kilku wartościowych piłkarzy Kolejorza – utalentowanych Antoniego Kozubala, Michała Gurgula i Wojciecha Mońki oraz Bartosza Mrozka, który chciałby spróbować swoich sił w mocniejszej lidze. Na pewno Lech nie zgodzi się na odejścia wszystkich, ale nie wyklucza jednej znaczącej sprzedaży, o ile wpłynie za któregoś z tych zawodników odpowiednio wysoka oferta.