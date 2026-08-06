Lech Poznań lada moment uszczupli kadrę. Z zespołem pożegna się Gisli Thordarson. Islandczyk trafi na wypożyczenie do FC St. Pauli, które występuje na zapleczu Bundesligi - informuje "Weszło".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Gisli Thordarson opuści Lecha Poznań i wzmocni FC St. Pauli

Lech Poznań wciąż porządkuje swoją kadrę przed dalszą częścią sezonu. Tym razem z zespołem ma rozstać się Gisli Thordarson. Jak informuje „Weszło”, reprezentant Islandii przeniesie się na zaplecze Bundesligi, gdzie trafi na zasadzie wypożyczenia do FC St. Pauli. Głównym celem wypożyczenia jest zapewnienie pomocnikowi większej liczby minut na boisku.

W Lechu Poznań 4-krotny reprezentant Islandii nie mógł liczyć na regularne występy, dlatego wszystkie strony uznały, że zmiana otoczenia będzie najlepszym rozwiązaniem dla jego dalszego rozwoju. FC St. Pauli liczy, że Gisli Thordarson wniesie do zespołu jakość w środku pola i pomoże drużynie w walce o jak najwyższe cele na zapleczu Bundesligi.

Lech Poznań nie zamierza definitywnie rezygnować z Islandczyka. W klubie wierzą, że regularna gra w Niemczech pozwoli mu wrócić na Bułgarską jako bardziej dojrzały i wartościowy piłkarz, który w przyszłości będzie mógł realnie powalczyć o miejsce w pierwszym zespole.

Transferowa ofensywa Lecha Poznań jeszcze się nie zakończyła. Wkrótce mistrzowie Polski pozyskają pomocnika, który jest dobrze znany z występów na poziomie PKO Ekstraklasy. Pod skrzydła Nielsa Frederiksena trafi Gustav Berggren.