Lech Poznań finalizuje transfer. Głośny powrót do Ekstraklasy

11:55, 6. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sportbladet

Lech Poznań jest blisko kolejnego transferu. Z informacji serwisu Sportbladet wynika, że do Ekstraklasy ma wrócić Gustav Berggren. Obecnie pomocnik ze Szwecji gra w New York Red Bulls.

Niels Frederiksen
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Berggren blisko powrotu do Ekstraklasy. Ma trafić do Lecha Poznań

Lech Poznań ma praktycznie gotową kadrę pierwszego zespołu, ale można spodziewać się jeszcze przynajmniej jednego transferu. Nie jest tajemnicą, że mistrz Polski szuka na rynku transferowym środkowego pomocnika. Niedawno z klubem trenował Karol Linetty, ale zarówno Kolejorz, jak i Niels Frederiksen szybko zdementowali pojawiające się informacje o możliwej współpracy z reprezentantem Polski.

Zawodnikiem, który ma trafić do poznańskiego zespołu jest Gustav Berggren. Szwed w przeszłości był związany z Ekstraklasą, więc nie trzeba go przedstawiać kibicom. W latach 2022-2025 był związany z Rakowem Częstochowa, dla którego rozegrał ponad 100 meczów.

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Z informacji serwisu Sportbladet wynika, że Berggren jest blisko dołączenia do Lecha Poznań. Polski klub doszedł do porozumienia z New York Red Bulls ws. kwoty transferu 28-latka. Do sfinalizowania transferu pozostały jedynie testy medyczne, na które Szwed przyleci w najbliższych dniach. Nie podano jednak żadnych szczegółów transakcji.

Latem 2025 roku Raków otrzymał za niego ok. 1,8 mln euro. Berggren w MLS rozegrał tylko 18 spotkań. Wcześniej był związany m.in. z Varbergs oraz BK Hacken. Na swoim koncie ma również debiut w reprezentacji Szwecji.

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