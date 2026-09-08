Jagiellonia liczy na transfer. W CV Szachtar i Celtic

Jagiellonia Białystok wciąż szuka wzmocnień. W kręgu zainteresowań znalazł się Marjan Szwed z Szachtara Donieck - poinformował Igor Burbas. Ukrainiec ma w swoim CV występy w Lidze Mistrzów.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Szwed z Szachtara na radarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok ma za sobą pracowite lato, w którym sprowadzili aż dziewięciu nowych zawodników. Choć okno transferowe dobiega końca, to wygląda na to, że w grę wchodzi jeszcze jeden transfer. Niewykluczone, że Duma Podlasia pokusi się o transfer piłkarza z doświadczeniem w Lidze Mistrzów.

Z informacji, jakie przekazał Igor Burbas, wynika, że Jagiellonia zainteresowała się Marjanem Szwedem. To 29-letni Ukrainiec, który gra na pozycji prawego skrzydłowego. Od września 2022 roku jest związany z Szachtarem Donieck, lecz w tym sezonie nie został zgłoszony do rozgrywek ligowych i pucharowych.

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Dziennikarz zasugerował, że Jagiellonia byłaby gotowa podpisać z nim kontrakt, ale istnieją pewne warunki, jakie muszą zostać spełnione. Przede wszystkim Szwed musiałby rozwiązać umowę z obecnym pracodawcą. Polski klub chce go sprowadzić na zasadzie wolnego transferu bez dodatkowych opłat.

Marjan Szwed w trakcie pobytu w Szachtarze wystąpił łącznie w 54 meczach, w których strzelił 9 bramek. W swoim CV ma także takie kluby jak KV Mechelen, Karpaty Lwów czy Celtic Glasgow. W przeszłości rozegrał 5 spotkań na poziomie Ligi Mistrzów, strzelając w elitarnych rozgrywkach dwie bramki.