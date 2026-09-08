Jagiellonia liczy na transfer. W CV Szachtar i Celtic

Szwed z Szachtara na radarze Jagiellonii Białystok
Jagiellonia Białystok ma za sobą pracowite lato, w którym sprowadzili aż dziewięciu nowych zawodników. Choć okno transferowe dobiega końca, to wygląda na to, że w grę wchodzi jeszcze jeden transfer. Niewykluczone, że Duma Podlasia pokusi się o transfer piłkarza z doświadczeniem w Lidze Mistrzów.
Z informacji, jakie przekazał Igor Burbas, wynika, że Jagiellonia zainteresowała się Marjanem Szwedem. To 29-letni Ukrainiec, który gra na pozycji prawego skrzydłowego. Od września 2022 roku jest związany z Szachtarem Donieck, lecz w tym sezonie nie został zgłoszony do rozgrywek ligowych i pucharowych.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Dziennikarz zasugerował, że Jagiellonia byłaby gotowa podpisać z nim kontrakt, ale istnieją pewne warunki, jakie muszą zostać spełnione. Przede wszystkim Szwed musiałby rozwiązać umowę z obecnym pracodawcą. Polski klub chce go sprowadzić na zasadzie wolnego transferu bez dodatkowych opłat.
Marjan Szwed w trakcie pobytu w Szachtarze wystąpił łącznie w 54 meczach, w których strzelił 9 bramek. W swoim CV ma także takie kluby jak KV Mechelen, Karpaty Lwów czy Celtic Glasgow. W przeszłości rozegrał 5 spotkań na poziomie Ligi Mistrzów, strzelając w elitarnych rozgrywkach dwie bramki.