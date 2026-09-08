Wisła Kraków nie odpuszcza. Królewski wypunktował Pogoń

07:56, 8. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Jarosław Królewski [X]

Jarosław Królewski nie pozostawi bez wyjaśnień sprawy transferu Jordiego Sancheza. W mediach społecznościowych wypunktował Pogoń Szczecin. Okazuje się, że agent piłkarza nie mógł uczestniczyć w transakcji ze względu na brak licencji FIFA/PZPN.

Jarosław Królewski
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Dymy na linii Wisła – Pogoń. Poszło o transfer Sancheza

Wisła Kraków w ostatnich dniach letniego okna transferowego straciła najskuteczniejszego piłkarza w bieżącym sezonie. Z klubem pożegnał się Jordi Sanchez, który zdecydował się kontynuować karierę w Pogoni Szczecin. Portowcy skorzystali z okazji i wpłacili kwotę odstępnego zapisaną w kontrakcie. Cała sytuacja wzbudza jednak wątpliwości. Jarosław Królewski uważa, że klub z Pomorza działał w sposób nieprawidłowy.

W poniedziałek wieczorem właściciel Białej Gwiazdy zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis. Wypunktował bezprawne działania Pogoni, informując, że agent piłkarza, który brał udział w transakcji, nie mógł w niej uczestniczyć ze względu na brak odpowiedniej licencji.

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Dobrze. Podsumowując: 1. Jordi przyznał kilka minut temu, że prowadziliście negocjacje z jego agentem bez informowania o tym Wisły. 2. Agent nie posiada ważnej licencji FIFA/PZPN, a więc nie może uczestniczyć w tej transakcji. 3. Mimo braku odpowiedniej licencji agent naruszył zapisy dotyczące poufności zawarte w kontrakcie Jordiego z Wisłą. Ocenę tych kwestii pozostawimy właściwym organom piłkarskim. Na razie – EOT – napisał Jarosław Królewski.

Trudno powiedzieć, jak zakończy się cała sprawa. Oficjalnego potwierdzenia transferu jeszcze nie było, a okno transferowe zamyka się w środę (9 września). Wiadomo natomiast, że Jordi Sanchez może liczyć w Pogoni Szczecin na bardzo lukratywny kontrakt.

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