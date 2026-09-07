Real Madryt z niego zrezygnował. Carvajal zaoferował się gigantom

Real Madryt z końcem poprzedniego sezonu rozstał się z Danim Carvajalem. Według serwisu TeamTalk zawodnik zaproponował się klubom Premier League. Zgłosił się do Liverpoolu oraz Man City.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Carvajal zgłosił się do Liverpoolu i Man City

Dani Carvajal to wychowanek Realu Madryt. Karierę w klubie rozpoczął w 2002 roku, gdy dołączył do akademii La Fabrica. W dorosłej drużynie zadebiutował w sezonie 2013/2014 i spędził w niej aż trzynaście lat. Koniec rozdziału na Bernabeu zakończył się wraz z końcem poprzedniego sezonu, gdy wygasł mu kontrakt. Łącznie w barwach Los Blancos rozegrał 451 spotkań, w których strzelił 14 bramek i zanotował 66 asyst.

Jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii Realu Madryt. Na swoim koncie ma m.in. sześć zwycięstw w Lidze Mistrzów, cztery mistrzostwa Hiszpanii, pięć Superpucharów UEFA czy pięć tytułów klubowego mistrza świata. Obecnie pozostaje bez klubu.

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Z doniesień serwisu TeamTalk wynika, że Carvajal zaoferował się gigantom Premier League. Jego otoczenie próbuje mu znaleźć miejsce w takich klubach jak Liverpool czy Manchester City. Na ten moment nie dostał jeszcze odpowiedzi zwrotnej. Co ciekawe, angaż hiszpańskiego defensora rozważa Fulham. Trenerem zespołu jest Alvaro Arbeloa, czyli były szkoleniowiec Realu Madryt. Dodatkowo obrońcą interesują się także drużyny spoza Anglii.

Poza Hiszpanią 34-letni piłkarz grał tylko jeden raz. W sezonie 2012-2013 był wypożyczony do Bayeru Leverkusen, dla którego wystąpił 36 razy.