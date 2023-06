IMAGO / Tomasz Kudala / Newspix Na zdjęciu: Kryspin Szcześniak

Górnik Zabrze potwierdził wykup defensora z Pogoni Szczecin

Kryspin Szcześniak związał się z klubem trzyletnim kontraktem

22-latek w poprzednim sezonie rozegrał 15 spotkań w ekipie “Żaboli”

Oficjalnie: Kryspin Szcześniak na stałe w Górniku Zabrze

Górnik Zabrze za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował o wykupie Kryspina Szcześniaka z Pogoni Szczecin. 22-letni defensor związał się trzyletnim kontraktem z drużyną prowadzoną przez Jana Urbana. Zawodnik jest niezwykle zadowolony, że nadal będzie mógł występować Roosvelta.

🆕🖊️✒️ Kryspin Szcześniak podpisał kontrakt z⚪️🔵🔴

Wypożyczony w ubiegłym roku z @PogonSzczecin obrońca, na mocy transferu definitywnego związał się z Górnikiem na okres 3 lat. Kontrakt wygasa 31 maja 2026 roku.

👉https://t.co/sS32g2FidF pic.twitter.com/CJV1Fbx1t5 — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) June 30, 2023

– Bardzo, naprawdę bardzo się cieszę, że zostaję tu w Górniku. To jest wielki Klub, to się czuje na każdym kroku. Tu są wspaniali Kibice, tutaj po prostu chce się być i grać. Atmosfera w szatni, ten niemal rok, który tutaj jestem, to dla mnie wspaniały czas. Oby tylko nie było kontuzji, a ja pracuję z całych sił, by być coraz lepszym i wchodzić do pierwszego składu. Pracuję ciężko, by przygotować się do sezonu. Jeszcze raz chcę podkreślić, że moja 3 letnia umowa z Górnikiem to wielka radość i co….no jadymy durś! – powiedział wychowanek Pogoni.

Kryspin Szcześniak w minionym sezonie spędzonym w Górniku Zabrze rozegrał 15 spotkań na boiskach Ekstraklasy. Cztery występy zaliczył również w barwach drugiej drużyny “Żaboli”.

