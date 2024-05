MatchDay Images Limited \ ME / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Kluczowe dni przed Pochettino, Chelsea musi podjąć decyzję

Chelsea mimo fatalnego startu w Premier League w końcówce sezonu zdołała odwrócić losy całej kampanii i dość niespodziewanie zajęła 6. miejsce w lidze. Taki wynik oznacza, że The Blues po roku przerwy wracają do rywalizacji w europejskich pucharach. Podopieczni Mauricio Pochettino w przyszłej kampanii wezmą udział w Lidze Europy. Jednak wciąż nie wiadomo czy ich trenerem pozostanie Argentyńczyk. Ze względu na kiepski początek posada 52-latak cały czas wisi na włosku.

Nowe informacje ws. przyszłości obecnego szkoleniowca Chelsea wyjawił Fabrizio Romano. Dziennikarz na łamach portalu caughtoffside.com poinformował, że w najbliższym czasie odbędą się rozmowy ws. ewentualnej dalszej współpracy z Pochettino.

– Rozmowy na temat przyszłości Pochettino odbędą się wkrótce, wkraczamy w kluczowe dni. Zobaczymy, jak potoczą się rozmowy – wyznał Fabrizio Romano.

– Moim zdaniem Pochettino zasługuje na jeszcze jeden sezon jako trener Chelsea. Finisz sezonu miał naprawdę dobry, a piłkarze go szanują. Nie był to ekscytujący sezon dla The Blues, ale należy pamiętać, że był to pierwszy rok z nowym trenerem i wieloma nowymi zawodnikami – powiedział dziennikarz na łamach portalu caughtoffside.com.

Pochettino prowadził Chelsea w 51 meczach, a jego bilans to: 27 zwycięstw, 10 remisów i 14 porażek. Największym sukcesem The Blues w tym sezonie był awans do finału Pucharu Ligi Angielskiej. Argentyńczyk ma ważny kontrakt do końca sezonu 2024/2025.