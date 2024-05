Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag rozczarowany 8. miejscem w lidze

Manchester United ma za sobą bardzo rozczarowujący sezon. Nadzieje klubu, ale również fanów były znacznie większe, lecz ostatecznie wszystko potoczyło się w złą stronę. Czerwone Diabły już na etapie fazy grupowej zakończyli przygodę z Ligą Mistrzów. Bardzo szybko odpadli również z Pucharu Ligi Angielskiej, a na domiar złego w Premier League zajęli dopiero 8. miejsce. Jedyną szansą na awans do europejskich pucharów będzie triumf w finale Pucharu Anglii. W decydującym meczu zagrają z Manchesterem City.

Mijający sezon podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Brighton podsumował Erik ten Hag. Holender nie ukrywał, że wszyscy związani z klubem są rozczarowani takim wynikiem, ale podkreślił, że był to dla nich bardzo trudny sezon. 54-latek mimo wszystko podziękował fanom Czerwonych Diabłów za wsparcie w tej ciężkiej dla nich kampanii.

– To był trudny sezon, ale rozmawialiśmy o tym wcześniej. Wiemy, że 8. miejsce to zdecydowanie za mało. To proste. Są powody, ale to aktualnie bez znaczenia. To jest Man United. Musimy kończyć ligę na wyższym miejscu. Wiemy, że konkurencja jest duża. Mamy 60 punktów i jesteśmy na 8. miejscu, a dwa lata temu mieliśmy 58 punktów i byliśmy na 6. miejscu. Jesteśmy rozczarowani – podsumował Erik ten Hag cytowany przez oficjalną stronę klubową.

– Są niesamowici. Nie wiem, co powiedzieć. Brakuje mi słów. Jeśli masz taki sezon, jak my, a oni są z nami na dobre i na złe, musimy im się zrewanżować. Mamy najlepszych kibiców na świecie. Zrobimy wszystko, aby w przyszłym tygodniu zdobyć trofeum, a w przyszłości musimy spisać się lepiej – podziękował fanom Erik ten Hag.