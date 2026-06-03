Kounde wybrał klub na przyszły sezon. Barcelona poznała decyzję

21:30, 3. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Radio France / Julien Froment

Jules Kounde wybrał klub na przyszły sezon. Reprezentant Francji zdradził, że w kampanii 2026/2027 będzie nadal grać w FC Barcelonie. Swój wybór przekazał w rozmowie z Radio France.

Jules Kounde
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Kounde będzie grać w FC Barcelonie w przyszłym sezonie

Jules Kounde w minionym sezonie kilka razy wypadał z gry ze względu na kontuzje. Na przełomie roku doznał urazu uda, który wykluczył go na mniej więcej dwa tygodnie. Natomiast w marcu tego roku wypadł na cały miesiąc ze względu na problemy mięśniowe. Przez to nie grał tak często, jak miało to miejsce w pierwszym sezonie Hansiego Flicka. W kampanii 2024/2025 był jednym z najczęściej grających piłkarzy u niemieckiego szkoleniowca. W związku ze słabszą formą pojawiły się plotki dot. odejścia prawego obrońcy.

Przede wszystkim Kounde był ostatnio łączony z drużynami w Premier League. Pojawiały się nazwy takich klubów jak Manchester City, Liverpool czy Chelsea. W rozmowie z Radio France reprezentant Francji zdradził, gdzie widzi swoją przyszłość.

Mam ważny kontrakt do 2030 roku. Dla mnie sprawa jest zamknięta. W przyszłym sezonie będę grać w FC Barcelonie – powiedział Kounde.

Wygląda więc na to, że Kounde nigdzie się nie wybiera. Trzeba pamiętać, że nawet w słabszej dyspozycji to wciąż pierwszy wybór na pozycję prawego obrońcy. Dodatkowo wypożyczony z Al-Hilal Joao Cancelo niewykluczone, że nie zostanie wykupiony.

Kounde jest związany z katalońskim klubem od lipca 2022 roku. FC Barcelona płaciła za niego 50 mln euro, ściągając go z Sevilli. Na swoim koncie ma 188 występów w barwach Blaugrany. Strzelił w nich 10 bramek i zanotowa 22 asysty.

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