Martinelli może opuścić Arsenal! Pojawiło się zainteresowanie

21:26, 30. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  The Mirror

Gabriel Martinelli tego lata może zmienić barwy klubowe. Do Arsenalu wpłynęło zapytanie od AS Romy. Włoski klub ma być zainteresowany reprezentantem Brazylii - informuje "The Mirror".

Gabriel Martinelli
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

AS Roma pyta o Gabriela Martinellego

Gabriel Martinelli przeżywa trudne miesiące w Arsenalu. Skrzydłowy odgrywa coraz mniej znaczącą rolę u Mikela Artety, przez co zaczęto dywagować nad jego przyszłością. Jak się okazuje, pojawiła się nowa propozycja przeprowadzki. „The Mirror” przekazuje, że reprezentant Brazylii znalazł się w kręgu zainteresowań AS Romy.

Władze włoskiego klubu poprosiły Arsenal o szczegółowe informacje na temat Gabriela Martinellego. Mówi się nawet, że Giallorossi mają interesować się pozyskaniem Brazylijczyka na stałe, co jest zaskakujące. Kluby z Serie A nie dysponują wielkim budżetem, a transfer skrzydłowego wiązałby się z ogromnym wydatkiem. Mistrzowie Premier League mają wygórowane oczekiwania finansowe, ale nie staną zawodnikowi na przeszkodzie.

AS Roma interesuje się również Endrickiem. Letnie okienko transferowe wchodzi w decydującą fazę, a Giallorossi wciąż nie mają gotowej kadry na grę zarówno w Serie A, jak i Lidze Mistrzów. Władze klubu z Rzymu zatem przyspieszają i planują jak najszybciej wzmocnić skład. Gabriel Martinelli pozostaje jednym z ich celów.

Brazylijczyk dotychczas rozegrał 278 spotkań w koszulce Arsenalu. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 62 trafienia, a także zaliczył 36 asyst.

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