Real Madryt tego lata chce pozyskać doświadczonego napastnika. W pierwszej kolejności hiszpański gigant jednak musi sprzedać Gonzalo Garcię, po którego ruszyło Fulham - przekazuje "ESPN".

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt chce nowego napastnika. Najpierw musi sprzedać Gonzalo Garcię

Real Madryt powoli kształtuje kadrę na nowy sezon. Jako priorytet transferowy Królewscy wciąż traktują Rodriego. Okazuje się jednak, że hiszpański gigant ma nowy cel. „ESPN” przekazuje, że Los Blancos będą chcieli pozyskać nowego napastnika. Jose Mourinho chce mieć w swoim zespole doświadczonego snajpera, który pełniłby identyczną rolę jak niegdyś Joselu.

W pierwszej kolejności Real Madryt jednak skupia się na rozstaniu z Gonzalo Garcią. Hiszpan jest o krok od dołączenia do Fulham. Angielski klub oferuje aż 70 milionów euro. Jeśli Królewscy zgodzą się na odejście swojego wychowanka, to wtedy ruszą po nowego, doświadczonego napastnika. Priorytetem jest jednak sprzedaż 22-latka.

Trudno na dziś stwierdzić, który napastnik mógłby trafić do Realu Madryt. Na rynku jest wiele interesujących opcji. Jednak prasa nie zdradza, o jakich nazwiskach myśli Florentino Perez wraz z Jose Mourinho. Czas pokaże, jak finalnie rozstrzygnie się cała sytuacja z pozycją snajpera w zespole popularnych Los Blancos.

Gonzalo Garcia odejdzie z Realu Madryt jako niespełniony zawodnik. Hiszpan miał swoje ambicje na Estadio Santiago Bernabeu. Ostatecznie napastnik rozegrał 51 spotkań w koszulce Królewskich. Udało mu się strzelić 13 goli, a także zaliczyć pięć asyst.