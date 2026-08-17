Juventus rusza po graczy Milanu. Dwa duże nazwiska na celowniku

Juventus może wykorzystać zmiany przeprowadzane przez Rubena Amorima w Milanie. Według "Sportal" klub z Turynu interesuje się Youssoufem Fofana oraz Fikayo Tomorim.

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus może skorzystać na decyzjach Amorima

Juventus na razie koncentruje swoje działania na obsadzie bramki. Po rozwiązaniu tej kwestii władze Starej Damy mogą jednak skierować uwagę na zawodników Milanu. Na liście życzeń znalazło się dwóch piłkarzy, którzy nie odgrywają już kluczowej roli w planach Rubena Amorima.

Pierwszym z nich jest Youssouf Fofana. Według Sportal doszło już do nieformalnych kontaktów dotyczących potencjalnego transferu Francuza. Milan wycenia pomocnika na niespełna 20 milionów euro. Amorim chce natomiast zapewnić większą rolę Ardonowi Jashariemu. Juventus nie jest jedynym możliwym kierunkiem dla Fofany. Zainteresowanie zawodnikiem wykazują również kluby z Anglii i Hiszpanii.

Drugim kandydatem do przeprowadzki z Mediolanu do Turynu jest Fikayo Tomori. Angielski obrońca ma kontrakt z Milanem do 2027 roku. Jego transfer miałby kosztować około 15 milionów euro. Sytuacja defensora stała się jeszcze bardziej niepewna po sprowadzeniu Mario Gili. To kolejny sygnał, że Tomori może opuścić zespół Amorima.

Milan w przypadku Anglika preferowałby sprzedaż do zagranicznego klubu. Rossoneri nie chcą wzmacniać bezpośredniego rywala w Serie A. Na razie nie pojawiły się jednak konkretne propozycje za Tomoriego. Juventus może spróbować wykorzystać tę sytuację i wynegocjować korzystne warunki transferu.