Real Madryt uczynił priorytet transferowy z gwiazdy Arsenalu

Real Madryt, patrząc w przyszłość, widzi Declana Rice'a w swoim zespole. Anglik jest priorytetem transferowym Los Blancos, o czym pisze serwis TeamTalk. W odpowiedzi Arsenal przygotowuje dla niego nowy kontrakt.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice priorytetem Realu Madryt. Jest odpowiedź Arsenalu

Real Madryt ma za sobą świetne lato, podczas którego dokonał wielu ciekawych transferów. Można wyróżnić nie tylko gotówkowe transakcje Yana Diomande czy Denzela Dumfriesa, ale również bezgotówkowe transfery, w ramach których ściągnęli Ibrahimę Konate czy Bernardo Silvę.

W Madrycie kadra pierwszego zespołu na sezon 2026/2027 została zamknięta. Nie oznacza to jednak, że w klubie nikt nie myśli o kolejnych wzmocnieniach. Królewscy wyznaczyli już priorytet na najbliższą przyszłości. Został nim Declan Rice, a więc gwiazda Arsenalu.

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Kontrakt reprezentanta Anglii obowiązuje do czerwca 2028 roku. Nic więc dziwnego, że Real zaczął o nim myśleć. Latem przyszłego roku mogliby pozyskać go w promocyjnej cenie. Niemniej jednak Londyńczycy wysłali jasny sygnał w sprawie przyszłości kluczowego zawodnika. Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że Arsenal rozpoczął przygotowania do przedłużenia umowy z pomocnikiem. Kanonierzy chcą go zatrzymać w klubie na kolejne lata.

Mikel Arteta uważa go za kluczowego zawodnika. Trudno się temu dziwić, ponieważ odkąd Rice dołączył do Arsenalu, wystąpił w 162 meczach, w których strzelił 21 bramek i zanotował 32 asysty. Bez niego trudno byłoby wyobrazić sobie sukcesy klubu jak m.in. ostatnie mistrzostwo Anglii.