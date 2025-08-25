Juventus negocjuje z Atletico. Transfer skrzydłowego coraz bliżej

Nico Gonzalez chce odejść z Juventusu po konflikcie z Igorem Tudorem. "Calciomercato" donosi, że Atletico Madryt prowadzi zaawansowane rozmowy, ale Bianconeri stawiają twarde żądania.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus szykuje rozstanie z Nico Gonzalez. Atletico najbliżej transferu

Nico Gonzalez znalazł się na wylocie z Juventusu. Argentyńczyk nie pasuje do koncepcji Igora Tudora i publicznie wyraził niezadowolenie z braku gry. Po starciu z Borussią Dortmund miał nawet bezpośrednio skonfrontować się z trenerem. Dla władz klubu sprawa jest jasna. Napastnik jest przeznaczony do sprzedaży.

Bianconeri chcą, by transfer miał formę wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Klub liczy na wpływy rzędu 30 milionów euro, które pozwolą domknąć operację sprowadzenia Edona Zhegrovy z Lille. Jak podkreślają włoskie media, Juventus nie zaakceptuje innych warunków. Dodatkowym argumentem są kwestie księgowe. Obciążenie w budżecie zmniejszyłoby się z 28 do 21 milionów w kolejnym roku.

Atletico Madryt już od pewnego czasu prowadzi rozmowy ze Starą Damą. Diego Simeone od dawna chce mieć Gonzaleza w swoim składzie. Problemem jest różnica w propozycjach. Hiszpanie oferują tylko wypożyczenie z prawem wykupu za 20 milionów, co w Turynie uznano za niewystarczające. W najbliższych dniach planowane są kolejne rozmowy między klubami.

Oprócz Atletico, na horyzoncie pojawiają się również inne opcje. Atalanta rozważy transfer, jeśli w końcówce mercato odejdzie Ademola Lookman. Z kolei Roma poszukuje skrzydłowych i również obserwuje sytuację Argentyńczyka, choć na razie jest to jedynie wstępne zainteresowanie. Wszystko wskazuje jednak na to, że kierunek Madryt jest dziś najbardziej prawdopodobny.

