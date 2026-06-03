Lewandowski otrzymał propozycję 20 milionów za sezon. Trwają rozmowy

15:09, 3. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Robert Lewandowski znalazł się na celowniku Fenerbahce. Turcy zaoferowali Polakowi 20 milionów euro za sezon gry, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Robert Lewandowski
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

20 milionów za sezon dla Lewandowskiego od Fenerbahce

Robert Lewandowski szuka sobie nowego klubu, po tym, jak oficjalnie zakończył swoją przygodę z FC Barceloną. Co prawda zgodnie z kontraktem piłkarzem tego zespołu jest do 30 czerwca, ale wiadomo, że szybciej może porozumieć się z nowym pracodawcom. A tych potencjalnie jest kilku.

Od samego początku mówiło się o zainteresowaniu klubów z Arabii Saudyjskiej oraz Chicago Fire. Okazuje się jednak, że szczególnie w kontekście tych pierwszych, niewiele się wydarzyło jak dotychczas. A to sprawia, że w grę wchodzą nowe drużyny. Do walki o Polaka wskoczyło właśnie Fenerbahce Stambuł, które zaoferowało Robertowi Lewandowskiemu pensję na poziomie 20 milionów euro rocznie, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z „Meczyków”. Z kolei Fabrizio Romano dodał, że odbyła się już rozmowa z agentem zawodnika.

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– Jedną z obietnic Hakana Safiego, jednego z dwóch kandydatów na prezydenta Fenerbahce, jest ściągnięcie Roberta Lewandowskiego. Propozycja (ok. 20 mln euro za sezon) została wysłana. Nie ma jednak jeszcze żadnej deklaracji ze strony Polaka – przekazał Tomasz Włodarczyk na kanale „Meczyki.pl” w programie „Okno Transferowe”.

Robert Lewandowski w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie przez cztery lata w barwach Barcelony wystąpił on w 193 meczach i w tym czasie 119-krotnie wpisał się na listę strzelców. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 8 milionów euro.

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