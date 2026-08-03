Jack Grealish może zostać w Premier League. Szykuje się powrót do byłego klubu

Jack Grealish szuka nowego zespołu i zamierza opuścić Manchester City. Według The Sun usługami skrzydłowego zainteresowanie wykazuje jego były klub.

Andrew Orchard sports photography/ Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish może wrócić do Aston Villi

Poprzedni sezon Jack Grealish spędził na wypożyczeniu w Evertonie, gdzie prezentował się solidnie do momentu odniesienia kontuzji pod koniec rozgrywek. Po powrocie do Manchesteru City stało się jasne, że obydwie strony chcą polubownie rozstać się do końca okienka transferowego.

Zainteresowanie 30-latkiem wykazuje Atletico Madryt. Diego Simeone docenia jego pracowitość na boisku oraz grę bez piłki. Według doniesień dziennika The Sun inną opcją jest powrót do Aston Villi. Zespół z Birmingham również zagra w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów i szuka wzmocnień.

W grę wchodzi transfer definitywny lub wypożyczenie z opcją wykupu. Jedyną przeszkodą mogą okazać się wysokie wymagania płacowe samego piłkarza.

Pojawiają się także propozycje z Bliskiego Wschodu oraz MLS. Saudyjskie kluby są gotowe zaoferować wychowankowi Aston Villi atrakcyjną pensję. Priorytetem zawodnika pozostaje jednak dalsza rywalizacja na najwyższym europejskim poziomie.