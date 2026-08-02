Jack Grealish znajduje się na wylocie z Manchesteru City i poszukuje sobie obecnie nowego pracodawcy. Jak się okazuje, angielski zawodnik zaczął wzbudać zainteresowanie Atletico Madryt - donosi Ekrem Konur.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Atletico Madryt obserwuje Jacka Grealisha

Przyszłość Jacka Grealisha w Manchesterze City stoi pod dużym znakiem zapytania. Reprezentant Anglii nie znajduje się już w planach mistrzów Anglii, dlatego tego lata rozgląda się za nowym klubem. Według Ekrema Konura do grona zainteresowanych skrzydłowym dołączyło Atletico Madryt, które uważnie monitoruje jego sytuację.

Hiszpanie nie są jednak jedynym zespołem, który przygląda się Grealishowi. Anglik wciąż znajduje się również na radarach klubów z Premier League. Na ten moment nie doszło jeszcze do konkretnych negocjacji, ale zainteresowanie usługami 30-latka systematycznie rośnie wraz ze zbliżającym się końcem okienka transferowego.

Dla Jacka Grealisha zmiana otoczenia może być najlepszym rozwiązaniem. Skrzydłowy potrzebuje regularnej gry, aby odbudować formę i ponownie stać się ważną postacią reprezentacji Anglii. Najbliższe tygodnie pokażą, czy jego kolejnym przystankiem w karierze będzie La Liga, czy jednak pozostanie na boiskach Premier League.

Jack Grealish w minionym sezonie był wypożyczony do Evertonu, w którym rozegrał łącznie 22 spotkania. Anglik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.