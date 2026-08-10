Arsenal i Man United chcą reprezentanta Belgii. Ciekawy transfer na horyzoncie

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Joaquin Seys łączony z Arsenalem i Manchesterem United

Arsenal oraz Manchester United są zainteresowani Joaquinem Seysem z Club Brugge. 21-letni Belg uchodzi za jeden z najbardziej obiecujących talentów i w ostatnim czasie znalazł się pod lupą kilku czołowych angielskich zespołów. Niewykluczone, że tego lata może dojść do zaciętej walki o jego podpis.

Jak informuje „The Sun”, angielscy giganci wykonali już pierwsze ruchy w sprawie zawodnika, składając zapytania dotyczące jego dostępności. Sytuację Seysa monitorują również Aston Villa i Newcastle United, choć obecnie to wspomniana wcześniej dwójka klubów ma znajdować się w lepszym położeniu w wyścigu o lewego defensora.

Belgijski klub znajduje się w komfortowej sytuacji, ponieważ kontrakt Seysa obowiązuje jeszcze przez trzy lata. Władze Club Brugge mają oczekiwać za swojego piłkarza około 35 milionów euro. Obrońca imponuje przede wszystkim dynamiką oraz inteligencją w grze defensywnej. Nie ogranicza się wyłącznie do zadań obronnych. Seys dobrze radzi sobie z piłką przy nodze i potrafi aktywnie uczestniczyć w budowaniu akcji ofensywnych.

Na ten moment Club Brugge pozostaje jednak nieugięte w kwestii ceny. Wartość zawodnika wzrosła po tym, jak został powołany na mundial. W ćwierćfinałowym meczu przeciwko Hiszpanii Seys pojawił się w drugiej połowie. Jeśli któryś z angielskich klubów faktycznie zdecyduje się spełnić oczekiwania Belgów, Seys może tego lata wykonać bardzo ważny krok w swojej karierze i przenieść się do Premier League.