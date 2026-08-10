Arsenal i Man United chcą reprezentanta Belgii. Ciekawy transfer na horyzoncie

07:25, 10. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Sun

Arsenal i Manchester United bacznie monitorują Joaquina Seysa z Club Brugge - informuje "The Sun”. Lewy obrońca wystąpił na tegorocznych mistrzostwach świata.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Joaquin Seys łączony z Arsenalem i Manchesterem United

Arsenal oraz Manchester United są zainteresowani Joaquinem Seysem z Club Brugge. 21-letni Belg uchodzi za jeden z najbardziej obiecujących talentów i w ostatnim czasie znalazł się pod lupą kilku czołowych angielskich zespołów. Niewykluczone, że tego lata może dojść do zaciętej walki o jego podpis.

Jak informuje „The Sun”, angielscy giganci wykonali już pierwsze ruchy w sprawie zawodnika, składając zapytania dotyczące jego dostępności. Sytuację Seysa monitorują również Aston Villa i Newcastle United, choć obecnie to wspomniana wcześniej dwójka klubów ma znajdować się w lepszym położeniu w wyścigu o lewego defensora.

Belgijski klub znajduje się w komfortowej sytuacji, ponieważ kontrakt Seysa obowiązuje jeszcze przez trzy lata. Władze Club Brugge mają oczekiwać za swojego piłkarza około 35 milionów euro. Obrońca imponuje przede wszystkim dynamiką oraz inteligencją w grze defensywnej. Nie ogranicza się wyłącznie do zadań obronnych. Seys dobrze radzi sobie z piłką przy nodze i potrafi aktywnie uczestniczyć w budowaniu akcji ofensywnych.

Na ten moment Club Brugge pozostaje jednak nieugięte w kwestii ceny. Wartość zawodnika wzrosła po tym, jak został powołany na mundial. W ćwierćfinałowym meczu przeciwko Hiszpanii Seys pojawił się w drugiej połowie. Jeśli któryś z angielskich klubów faktycznie zdecyduje się spełnić oczekiwania Belgów, Seys może tego lata wykonać bardzo ważny krok w swojej karierze i przenieść się do Premier League.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości