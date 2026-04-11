Inter szuka następcy Sommera. Może sięgnąć po duże nazwisko

Inter Mediolan rozgląda się za następcą Yanna Sommera. Jak podaje SportsBoom, Nerazzurri mają na swojej liście życzeń gwiazdę Premier League.

Na zdjęciu: Yann Sommer

Inter rozważa transfer Emiliano Martineza

Inter Mediolan planuje przebudować skład w letnim okienku transferowym. Klub musi myśleć o przyszłości między słupkami. Yann Sommer ma już 37 lat, a jego kontrakt wygasa po sezonie.

Co prawda Włosi rozważają przedłużenie umowy ze Szwajcarem, jednak równocześnie szukają jego następcy. W związku z tym Sommer miałby pełnić funkcję rezerwowego. Właśnie dlatego na radarze znalazł się Emiliano Martinez.

Bramkarz Aston Villi od dłuższego czasu myśli o zmianie otoczenia. Po wielu latach spędzonych w Anglii rozważa spróbowanie swoich sił w innej lidze. Według doniesień klub może zgodzić się na sprzedaż Argentyńczyka.

Nerazzurri mają nadzieję, że Mistrz Świata będzie liderem, który podniesie poziom zespołu. Podobnie jak w reprezentacji, mógłby stać się kluczową postacią także w Mediolanie.

Warto też dodać, że w zeszłym roku Martínez był łączony z Manchesterem United. Ostatecznie do transferu nie doszło, więc teraz inne kluby mogą spróbować wykorzystać jego sytuację.

