Inter szuka następcy Sommera. Może sięgnąć po duże nazwisko

19:01, 11. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Inter Mediolan rozgląda się za następcą Yanna Sommera. Jak podaje SportsBoom, Nerazzurri mają na swojej liście życzeń gwiazdę Premier League.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Inter rozważa transfer Emiliano Martineza

Inter Mediolan planuje przebudować skład w letnim okienku transferowym. Klub musi myśleć o przyszłości między słupkami. Yann Sommer ma już 37 lat, a jego kontrakt wygasa po sezonie.

Co prawda Włosi rozważają przedłużenie umowy ze Szwajcarem, jednak równocześnie szukają jego następcy. W związku z tym Sommer miałby pełnić funkcję rezerwowego. Właśnie dlatego na radarze znalazł się Emiliano Martinez.

Bramkarz Aston Villi od dłuższego czasu myśli o zmianie otoczenia. Po wielu latach spędzonych w Anglii rozważa spróbowanie swoich sił w innej lidze. Według doniesień klub może zgodzić się na sprzedaż Argentyńczyka.

Nerazzurri mają nadzieję, że Mistrz Świata będzie liderem, który podniesie poziom zespołu. Podobnie jak w reprezentacji, mógłby stać się kluczową postacią także w Mediolanie.

Warto też dodać, że w zeszłym roku Martínez był łączony z Manchesterem United. Ostatecznie do transferu nie doszło, więc teraz inne kluby mogą spróbować wykorzystać jego sytuację.

