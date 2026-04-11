Liverpool wytypował sensacyjnego następcę Salaha. To reprezentant Gambii

Yankuba Minteh jest kandydatem na następcę Mohameda Salaha w Liverpoolu - czytamy w dzienniku Daily Mail. 21-letni skrzydłowy imponuje formą w Brighton & Hove Albion.

Yankuba Minteh łączony z Liverpoolem

Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie musiał sprowadzić nowego skrzydłowego, który zajmie miejsce Mohameda Salaha. 33-letni Egipcjanin podjął decyzję o odejściu z angielskiego klubu po zakończeniu obecnego sezonu, mimo że jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Doświadczony zawodnik najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, gdzie może liczyć na znacznie wyższe zarobki.

Jak informuje brytyjski dziennik „Daily Mail”, jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Salaha jest Yankuba Minteh z Brighton & Hove Albion. Szczególnym zwolennikiem tego ruchu ma być trener Liverpoolu – Arne Slot – który współpracował z młodym skrzydłowym podczas jego wypożyczenia do Feyenoordu Rotterdam w kampanii 2023/2024.

47-letni szkoleniowiec bardzo dobrze zna potencjał tego piłkarza i może naciskać na transfer, zwłaszcza że skauci z Anfield Road od dłuższego czasu śledzą rozwój utalentowanego zawodnika. Wiele jednak zależy również od przyszłości holenderskiego menedżera, którego los jest niepewny.

Dwudziestokrotny reprezentant Gambii występuje w barwach drużyny Mew od lipca 2024 roku, kiedy trafił na Amex Stadium za około 35 milionów euro z Newcastle United. W trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 4 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 40 milionów euro, co oznacza, że Liverpool musi przygotować się na podobny wydatek. Kontrakt atakującego obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.