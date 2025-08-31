Man United wskazał następcę Onany. Gigant złożył nową ofertę

Manchester United potrzebuje nowego bramkarza. Według Fabrizio Romano, klub z Old Trafford przygotował ofertę za Emiliano Martineza z Aston Villi.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Emiliano Martinez łączony z Manchesterem United

Manchester United od dłuższego czasu szuka wzmocnienia na pozycji bramkarza. Andre Onana stracił miejsce w wyjściowym składzie Czerwonych Diabłów w tym sezonie. Kameruńczyk w ubiegłym sezonie popełnił kilka kosztownych błędów, które przyczyniły się do utraty punktów. Między słupkami pojawił się Turek Altay Bayindir, który również wzbudza pewne wątpliwości.

20-krotny mistrz Anglii prowadzi równolegle rozmowy w sprawie pozyskania Senne Lammensa z belgijskiego Royal Antwerp. 23-letni golkiper jest znacznie tańszą opcją. Mówi się o kwocie w wysokości 17 milionów funtów. Negocjacje przeciągają się, dlatego Manchester United chce zabezpieczyć się przed scenariuszem, w którym umowa upadnie w ostatnich godzinach okna transferowego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji Fabrizio Romano, klub z Old Trafford złożył Aston Villi nową ofertę za Emiliano Martineza. Argentyński bramkarz od dawna znajduje się na liście życzeń Rubena Amorima. Dziennikarz podkreślił, że ostateczne decyzje w sprawie transferu mogą zapaść w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.

🚨 EXCL: Manchester United make new approach with Aston Villa for Emiliano ‘Dibu’ Martínez.



Talks remain ongoing for Senne Lammens while Man United want to be ready if deal collapses with less than 48h to go…



…and new approach for Dibu took place with Villa + his camp. pic.twitter.com/AMzKtH7iys — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Na Old Trafford panuje pełna świadomość presji czasu. Kierownictwo klubu chce zakończyć letnie okno z jasną sytuacją w bramce i mieć pewność, że w takcie kampanii ligowej będzie odpowiednie zabezpieczenie między słupkami. Ekipa Rubena Amorima odniosła pierwsze zwycięstwo w Premier League nad Burnley (3:2), a bramkę w doliczonym czasie gry z rzutu karnego zdobył Bruno Fernandes.