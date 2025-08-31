Man United wskazał następcę Onany. Gigant złożył nową ofertę

Emiliano Martinez łączony z Manchesterem United
Manchester United od dłuższego czasu szuka wzmocnienia na pozycji bramkarza. Andre Onana stracił miejsce w wyjściowym składzie Czerwonych Diabłów w tym sezonie. Kameruńczyk w ubiegłym sezonie popełnił kilka kosztownych błędów, które przyczyniły się do utraty punktów. Między słupkami pojawił się Turek Altay Bayindir, który również wzbudza pewne wątpliwości.
20-krotny mistrz Anglii prowadzi równolegle rozmowy w sprawie pozyskania Senne Lammensa z belgijskiego Royal Antwerp. 23-letni golkiper jest znacznie tańszą opcją. Mówi się o kwocie w wysokości 17 milionów funtów. Negocjacje przeciągają się, dlatego Manchester United chce zabezpieczyć się przed scenariuszem, w którym umowa upadnie w ostatnich godzinach okna transferowego.
Według informacji Fabrizio Romano, klub z Old Trafford złożył Aston Villi nową ofertę za Emiliano Martineza. Argentyński bramkarz od dawna znajduje się na liście życzeń Rubena Amorima. Dziennikarz podkreślił, że ostateczne decyzje w sprawie transferu mogą zapaść w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.
Na Old Trafford panuje pełna świadomość presji czasu. Kierownictwo klubu chce zakończyć letnie okno z jasną sytuacją w bramce i mieć pewność, że w takcie kampanii ligowej będzie odpowiednie zabezpieczenie między słupkami. Ekipa Rubena Amorima odniosła pierwsze zwycięstwo w Premier League nad Burnley (3:2), a bramkę w doliczonym czasie gry z rzutu karnego zdobył Bruno Fernandes.