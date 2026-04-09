Inter pracuje nad transferem wielkiego talentu. Ten jest kibicem Milanu

17:09, 9. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Inter Mediolan rusza po jeden z największych młodych talentów z Belgii. Moncef Zekri przyciąga uwagę czołowych klubów, a jego historia dodaje całej sprawie wyjątkowego smaku, donosi "Calciomercato".

Cristian Chivu
Obserwuj nas w
Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Zekri na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan przygotowuje ofertę za Moncefa Zekriego z Mechelen. Kwota transferu ma wynieść 4,2 miliona euro i obejmować bonus w postaci procentu od przyszłej sprzedaży. Klub chce wyprzedzić konkurencję i szybko zamknąć transakcję.

Zekri to reprezentant Maroka do lat 17 i mistrz Afryki w tej kategorii. Zawodnik zdecydował się na grę dla Maroka mimo belgijskich korzeni. W przeszłości nie otrzymał szansy od belgijskiej federacji.

Młody piłkarz wzbudza duże zainteresowanie na rynku. Brentford również monitoruje jego sytuację, a wcześniej interesowały się nim Ajax i Bayer Leverkusen. Ostatecznie zdecydował się jednak zostać w Mechelen i przedłużyć kontrakt do 2028 roku.

Zekri jasno określił swoje podejście do kariery. – Czuję się Belgiem i Marokańczykiem, ale Maroko we mnie uwierzyło i zainwestowało więcej – powiedział zawodnik. Podkreślił, że chce rozwijać się w środowisku, które daje mu realne szanse. Najciekawszy wątek dotyczy jego sympatii klubowych. – Nawet gdyby Milan, mój ulubiony klub, się mną zainteresował, nie podpisałbym kontraktu. Mam jeden cel, chcę zagrać w Lidze Mistrzów – przyznał po podpisaniu nowej umowy.

Inter Mediolan widzi w nim inwestycję w przyszłość. Transfer może być początkiem większego projektu budowy młodej i dynamicznej kadry.

