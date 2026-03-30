Liverpool szykuje kontrowersyjny ruch. Planuje osłabić odwiecznego rywala

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye zamieni Everton na Liverpool?

Liverpool musi rozpocząć poszukiwania następcy Mohameda Salaha. Egipski gwiazdor zapowiedział bowiem, że odejdzie z drużyny The Reds podczas najbliższego letniego okienka transferowego, co zmusza włodarzy z Anfield Road do podjęcia konkretnych działań. Niewykluczone, że mistrzowie Premier League znajdą odpowiedniego kandydata do zastąpienia wspomnianego wyżej atakującego w szeregach swojego lokalnego rywala.

Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, Liverpool bacznie monitoruje bowiem sytuację skrzydłowego Evertonu – Ilimana Ndiaye’a. 26-letni Senegalczyk imponuje wysoką formą w trwającej kampanii Premier League, czym przykuł uwagę klubu z czerwonej części miasta.

Co ciekawe, w przypadku ewentualnego transferu zawodnik nie musiałby nawet zmieniać miejsca zamieszkania, co czyni ten ruch jeszcze bardziej realnym. Z drugiej strony takie przenosiny na pewno wzbudziłyby ogromne kontrowersje oraz rozwścieczyłyby kibiców z Hill Dickinson Stadium.

38-krotny reprezentant Senegalu przeniósł się do zespołu The Toffees w 2024 roku z Olympique’u Marsylia za około 18 milionów euro i szybko stał się ważnym ogniwem drużyny prowadzonej przez Davida Moyesa. Kontrakt 26-latka obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje Evertonowi mocną pozycję negocjacyjną. Portal „Transfermarkt” wycenia Ndiaye’a na około 50 milionów euro, choć jego potencjalny transakcja może okazać się jeszcze droższa.