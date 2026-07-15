Zidane zastąpi Deschampsa. Wkrótce podpisy i finalizacja
Reprezentacja Francji poległa w półfinałowej batalii z Hiszpanią 0-2. Do tego czasu wydawało się, że jest wyraźnym faworytem do zdobycia mistrzostwa świata. Od początku turnieju Trójkolorowi pokazywali olbrzymią jakość ofensywną, której przewodzili Kylian Mbappe, Michael Olise oraz Ousmane Dembele. Na Hiszpanów to jednak nie wystarczyło – rozegrali bowiem znakomity mecz i w pełni zasłużenie awansowali do wielkiego finału. Tam zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Anglia – Argentyna.
Przed Francuzami jeszcze starcie o trzecie miejsce z przegranym drugiego półfinału. Później dojdzie do poważnej zmiany – ze stanowiska selekcjonera ustąpi Didier Deschamps, który pracował z drużyną nieprzerwanie od 2012 roku. Jego następca został wytypowany już kilka miesięcy temu. Schedę po Deschampsie przejmie Zinedine Zidane.
Były szkoleniowiec Realu Madryt zdecydował się na powrót do pracy i objęcie właśnie narodowej reprezentacji. Fabrizio Romano przekazał, kiedy kibice będą mogli spodziewać się oficjalnego potwierdzenia. Francuska federacja chce to załatwić jak najszybciej – zaraz po zakończeniu mistrzostw świata złożone zostaną wszelkie niezbędne podpisy. Wówczas Zidane rozpocznie prace z kadrą.
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