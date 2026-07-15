Cracovia łączona z młodzieżowym reprezentantem. Ma na koncie debiut w Ligue 1

Cracovia finalizuje drugi letni transfer. Ma do niej dołączyć Vincent Burlet, związany dotąd z Lille - informuje portal lepetitlillois.com. 20-latek ma na koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Belgii.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Cracovia finalizuje drugi letni transfer

Cracovia tego lata pracuje dość oszczędnie. Do tej pory sprowadziła tylko jednego zawodnika – obrońcę Dominika Baumgartnera. Wydaje się, że doświadczony Austriak zastąpi w pierwszym składzie Oskara Wójcika, który został wytransferowany do Bundesligi. Lada moment kibice będą mogli cieszyć się drugim nabytkiem Pasów.

Z informacji portalu lepetitlillois.com wynika, że do Cracovii dołączy w ramach transferu definitywnego 20-letni Vincent Burlet. To zawodnik, który ma na koncie występy dla młodzieżowej reprezentacji Belgii. Od lat jest związany z Lille, natomiast w pierwszej drużynie nie zdołał się przebić – rozegrał w sumie tylko jedno spotkanie na poziomie Ligue 1.

Burlet ma za sobą sezon na zapleczu francuskiej ekstraklasy, gdzie przebywał na wypożyczeniu w US Boulogne. Rozegrał dla tej drużyny 18 meczów i zdobył dwie bramki. Teraz przenosi się do Polski.

Cracovia liczy, że młody piłkarz potwierdzi, że dysponuje potencjałem, o którym mówiło się lata temu. Lille wiązało z nim duże nadzieje, ale niestety Burlet nie poradził sobie na tak wysokim poziomie. Tym ruchem krakowski klub wzmacnia przede wszystkim defensywę, choć Belg może występować zarówno na boku obrony, wahadle, jak i na skrzydle.

Pasy zainaugurują ligowy sezon wyjazdowym meczem z Lechem Poznań.

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