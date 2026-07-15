Bellingham mógł grać dla innego kraju. Jego rodzina jest z nim związana

Jude Bellingham od lat jest jednym z liderów reprezentacji Anglii, ale jego wybór nie był całkowicie oczywisty. Pomocnik miał możliwość występów dla innej kadry dzięki rodzinnym korzeniom.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Bellingham mógł wybrać Irlandię

Jude Bellingham był uprawniony do gry dla reprezentacji Irlandii. Możliwość ta wynikała z pochodzenia jednego z jego dziadków, a irlandzkie związki miały znaczenie dla całej rodziny pomocnika.

Ojciec piłkarza, Mark Bellingham, sam określał się jako pół-Irlandczyk. W przeszłości publikował też zdjęcie syna w koszulce reprezentacji Irlandii, co pokazuje, że ten wątek nie był w rodzinie czymś przypadkowym.

Ostatecznie Bellingham zdecydował się na Anglię. Zadebiutował w jej barwach w listopadzie 2020 roku, mając 17 lat. Co ciekawe, pierwszy występ zaliczył właśnie w towarzyskim meczu przeciwko Irlandii, wygranym przez Anglików 3:0.

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Rodzina miała wpływ na jego rozwój

Bellingham urodził się w Stourbridge i od najmłodszych lat obserwował piłkarską drogę ojca. Mark Bellingham przez dwie dekady grał jako napastnik na poziomie półprofesjonalnym i zdobył ponad 700 bramek.

Sam Jude przyznawał, że właśnie dzięki niemu pokochał futbol i przejął cechy kojarzone z niższymi ligami: twardość, nieustępliwość oraz gotowość do walki.

Dziś pomocnik Realu Madryt jest jednym z najważniejszych zawodników reprezentacji Anglii. Ma już siedem goli na mistrzostwach świata, a podczas obecnego turnieju został najmłodszym piłkarzem w historii z 50 występami w narodowych barwach.

Irlandia pozostaje więc ważną częścią rodzinnej historii Bellinghama, ale jego piłkarska droga od początku seniorskiej kariery reprezentacyjnej jest związana z Anglią.