Salah odchodzi z Liverpoolu! Klub opublikował komunikat

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah żegna się z Liverpoolem po sezonie

Mohamed Salah od miesięcy był łączony z opuszczeniem Anfield. Obecny sezon nie układał się dla niego najlepiej, a na domiar złego skonfliktował się z Arne Slotem. Choć obaj panowie wyjaśnili wszelkie nieścisłości, przyszłość gwiazdora Liverpoolu stała pod znakiem zapytania. We wtorek klub opublikował oficjalny komunikat – to ostatnie chwile Egipcjanina w szeregach angielskiego giganta.

Salah odejdzie tym samym jeszcze przed wygaśnięciem ważnego do połowy 2027 roku kontrakt. Sezon 2025/2026 będzie dla niego ostatnim na Anfield. Nie ulega wątpliwościom, że to wielkie wydarzenie, gdyż w ostatnich latach Egipcjanin był niekwestionowanym liderem całego zespołu. Klub przy okazji poinformował, że szereg aktywności związanych z tą sytuacją, w tym oczywiście jego uroczyste pożegnanie, będzie miał miejsce na późniejszym etapie kampanii.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Nie wygląda na to, aby Salah miał po tym sezonie zakończyć piłkarską karierę. Przede wszystkim łączy się go z transferem do Arabii Saudyjskiej, gdzie uczynią z niego wielką gwiazdę całej ligi. W tym sezonie skrzydłowy uzbierał dziesięć bramek i dziewięć asyst w 34 występach – to potencjalnie jego najgorszy czas, od kiedy występuje na Anfield. Wraz z Liverpoolem zdobył dwa mistrzostwa Anglii, a indywidualnie czterokrotnie sięgał po koronę króla strzelców Premier League.