Salah odchodzi z Liverpoolu! Klub opublikował komunikat

Salah żegna się z Liverpoolem po sezonie
Mohamed Salah od miesięcy był łączony z opuszczeniem Anfield. Obecny sezon nie układał się dla niego najlepiej, a na domiar złego skonfliktował się z Arne Slotem. Choć obaj panowie wyjaśnili wszelkie nieścisłości, przyszłość gwiazdora Liverpoolu stała pod znakiem zapytania. We wtorek klub opublikował oficjalny komunikat – to ostatnie chwile Egipcjanina w szeregach angielskiego giganta.
Salah odejdzie tym samym jeszcze przed wygaśnięciem ważnego do połowy 2027 roku kontrakt. Sezon 2025/2026 będzie dla niego ostatnim na Anfield. Nie ulega wątpliwościom, że to wielkie wydarzenie, gdyż w ostatnich latach Egipcjanin był niekwestionowanym liderem całego zespołu. Klub przy okazji poinformował, że szereg aktywności związanych z tą sytuacją, w tym oczywiście jego uroczyste pożegnanie, będzie miał miejsce na późniejszym etapie kampanii.
Nie wygląda na to, aby Salah miał po tym sezonie zakończyć piłkarską karierę. Przede wszystkim łączy się go z transferem do Arabii Saudyjskiej, gdzie uczynią z niego wielką gwiazdę całej ligi. W tym sezonie skrzydłowy uzbierał dziesięć bramek i dziewięć asyst w 34 występach – to potencjalnie jego najgorszy czas, od kiedy występuje na Anfield. Wraz z Liverpoolem zdobył dwa mistrzostwa Anglii, a indywidualnie czterokrotnie sięgał po koronę króla strzelców Premier League.