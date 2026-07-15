Wisła Kraków wzmacnia atak! Nowy napastnik podpisał kontrakt

Wisła ma kolejnego napastnika. To nowy rywal Rodado i Sancheza
Wisła Kraków szykuje się do startu rozgrywek Ekstraklasy. Na inaugurację zmierzy się przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Po czterech latach kibice mają spore oczekiwania związane z powrotem do elity, choć dla Białej Gwiazdy liczy się przede wszystkim utrzymanie. Pion sportowy robi wszystko, by ułatwić pracę Mariuszowi Jopowi i jego sztabowi. W środę ogłoszony został czwarty letni transfer beniaminka Ekstraklasy.
Zgodnie z zapowiedziami, Wisła wzmacnia linię ataku. Do Krakowa przenosi się Jeremy Guillemenot, który podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. W minionym sezonie 28-letni Szwajcar grał dla Servette FC, z którym rozstał się wraz z końcem czerwca, więc do Białej Gwiazdy dołączył w ramach wolnego transferu.
Guillemenot wzmacnia rywalizację w ofensywie. Będzie konkurentem dla Angela Rodado oraz Jordiego Sancheza, choć może też występować u boku drugiego napastnika. Najlepsze lata jego kariery przypadają na grę w FC St. Gallen oraz Servette FC. Na poziomie szwajcarskiej ekstraklasy uzbierał w sumie 47 bramek i 24 asysty.
Wcześniej Wisła sprowadziła trzech piłkarzy – bramkarza Marcela Łubika, obrońcę Maxence’a Maisonneuve’a oraz skrzydłowego Eliego Youana. Po transferze Guillemenota skupi się na wzmocnieniu środka pola.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie