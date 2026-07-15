Bayern skontaktował się z Kounde. Gwiazdor Barcelony podjął decyzję

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Kounde chce pozostać w Barcelonie

Bayern Monachium tego lata może stać się najważniejszym klubem w kontekście transferów. Mowa jednak przede wszystkim o ruchach wychodzących. Nie od dziś mówi się o zainteresowaniu, jakie Real Madryt wyraża pozyskaniem Michaela Olise. Francuz ma kosztować Królewskich krocie, ale ci są gotowi je wyłożyć. Jedynym problemem ma być samo podejście Die Roten.

Niemniej władze mistrza Niemiec w ostatnim czasie podjęły działania mające na celu sprowadzić do klubu Julesa Kounde, a więc obrońcę FC Barcelony. Transfer ten byłby wielkich hitem, gdyż Francuz uważany jest za jednego z najlepszego prawych defensorów na świecie. Z pewnością jednak trzeba byłoby także sporo za niego zapłacić. Według informacji przekazanych przez „Bild”, Bayern skontaktował się z przedstawicielami Kounde, ale w odpowiedzi otrzymał wiadomość, że ten priorytetowo traktuje pozostanie w Barcelonie.

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Jules Kounde w minionym sezonie rozegrał w sumie 47 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował cztery asysty. Łącznie ten 27-letni reprezentant Trójkolorowych na swoim koncie ma 188 gier w barwach Dumy Katalonii. Wcześniej reprezentował m.in. hiszpańską Sevillę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 60 milionów euro. Kontrakt defensora z klubem obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

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